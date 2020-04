✍🏼L’avenir est affronté en marchant dans le présent

Un nouveau stade prend beaucoup d’argent et de temps à terminer, mais rien ne vous prépare à faire face à une pandémie. À Madrid, ils attendent.

La société d’aujourd’hui vit dans la culture de l’immédiateté, nous voulons tout et si possible, le plus tôt possible. La vérité est que les choses prennent du temps et peu importe qu’elles soient grandes ou petites. Cependant, il y a des moments où il suffit d’attendre et d’avoir un objectif clair de l’endroit où vous voulez aller est suffisant.

🏟️✨ Pour bien d’autres moments inoubliables à la maison…

🚀 Le Santiago Bernabéu du futur. # RMFansEnCasa | #YoMeQuedoEnCasa pic.twitter.com/ETgLVRpznD

– Real Madrid C.F.⚽ (@realmadrid) 13 avril 2020

Au Real Madrid, il est prévu comme mai que l’eau puisse voir le nouveau stade terminé (les travaux ont à peine commencé). Si tout se passe bien, il faudra au moins 3 ans pour voir ce projet terminé dans son intégralité. La culture de l’immédiat ici vacille.

Si ces types de travaux vont lentement, en période de pandémie beaucoup plus. Les travaux viennent de reprendre et ce léger retard sera sûrement remarqué dans les délais, ce qui est certain, c’est que l’attente en vaudra la peine. Pour y arriver, vous devrez parcourir un cadeau qui est aujourd’hui sur le squelette.