✍🏼Le talent de bouger sur le fil

Si vous ne finissez pas de vous installer dans votre nouvelle maison après un certain temps, vous finissez par vous déplacer sur un bord trop dangereux d’où vous tombez habituellement.

Tout est magnifié lorsque vous êtes une star, vous avez déjà l’habitude de vivre avec la pression et vous ne devriez pas être affecté par ce qu’ils disent de négatif sur vous. Mais quand la loupe est de plus en plus sur un, le doute apparaît … Ai-je bien fait, est-ce ma place?

Comment performer au niveau attendu de vous si vous n’êtes pas en mesure de retirer ce poids. Si la boule de neige grossit de plus en plus et que les rumeurs vous placent loin de votre domicile actuel, il est normal d’hésiter. Vous vivez sur le fil constant que c’était peut-être votre dernière saison … ou pas.

Si nous ajoutons également à cette situation une pandémie qui a stoppé tout le monde et donc le football, l’avenir devient encore plus incertain et changeant que jamais. Griezmann se retrouve avant de suivre le fil, tombant ou saisissant de toutes ses forces pour continuer sa route. Décision difficile … ou pas.