⭐️ Les meilleurs arrière droit de l’histoire de Boca

Chez Onefootball, nous préparons un top 3 des meilleurs arrières droits de l’histoire de xeneize. Habituellement, cette position n’est pas considérée comme pertinente. On a tendance à penser que c’est un poste qui est plus que tout fonctionnel. Cependant, l’histoire de Boca est riche en joueurs qui de la droite ont profondément influencé l’esprit gagnant des équipes qu’ils ont formées. Les trois ailiers que nous avons sélectionnés ont marqué une époque à Boca et ont rempli le club de gloire.

1 · Hugo «El Negro» Ibarra

Personne ne peut douter qu’Ibarra a fait une grande histoire avec Boca. Il a disputé 236 matchs avec le maillot xeneize, répartis en trois périodes: la première entre 1998 et 2001; le second entre 2002 et 2003; le troisième entre 2005 et 2010. Il a coïncidé avec un véritable âge d’or sous la baguette de Carlos Bianchi et la magie de Juan Román Riquelme.

Qu’a apporté Ibarra à cette équipe? Une formidable puissance physique combinée à un engagement indéfectible envers les couleurs de l’équipe. Fort de la marque, imparable à la hausse, Ibarra était un moteur continu qui offrait une couverture à ses coéquipiers à tout moment. Sa carrière n’a pas besoin d’être commentée: 6 titres locaux et 9 titres internationaux (dont 4 Liberators et un Intercontinental). Cela a marqué une époque d’une manière si forte que les fans lui manquent encore.

2 · Vicente «El Tano» Pernía

Il a joué à Boca entre 1973 et 1982. Il a remporté 3 titres locaux et 3 titres internationaux (2 Libertadores et un Intercontinental). Le 4 à moustaches était un véritable gladiateur de la marque. En son temps, il était considéré comme une défense infranchissable. Bien qu’il soit souvent critiqué pour sa trop grande violence, il s’est défendu contre cette accusation: «Je n’ai pas frappé pour avoir frappé, j’allais disputer chaque balle pour mourir; Et plusieurs fois je sortais de douleur et continuais comme si de rien n’était, même si mes larmes coulaient. Je ne suis jamais allé chercher quelqu’un avec une mauvaise intention ».

Quand quelqu’un cherche une comparaison avec Ibarra dans les albums de l’histoire, il doit inévitablement retourner à Pernía. Cependant, El Tano montre toute son humilité lorsqu’il est consulté par Ibarra. «Qu’après une trentaine d’années, ils te comparent, par exemple avec Negro Ibarra, signifie que j’ai dû faire quelque chose de bien. El Negrito a tout gagné et être comparé à lui comme l’un des 4 meilleurs de l’histoire du club est un grand compliment.

3 · Rubén José «El Chapa» Suñé

Il a joué à Boca en deux périodes: la première entre 1967 et 1972; le second entre 1976 et 1980. C’est l’arrière droit qui a précédé Pernía. Dans leur deuxième période, ils ont joué ensemble, mais Suñé est passé au poste de milieu de terrain central. Cependant, c’est sur l’aile droite qu’il a mérité le mérite de devenir une idole xénéisée.

En plus d’avoir joué plus de 300 matchs avec le club, il a converti le but gagnant de la première finale que Boca a joué avec River Plate, en 1976. De plus, avec Boca, il a remporté 5 titres locaux et 3 titres internationaux (2 Libertadores et un Intercontinental) . Il y a une statue de lui dans le Museo de Boca.