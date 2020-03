⭐️ Top10: Les meilleurs attaquants de l’histoire de River

Comment évaluer un attaquant? Pouvez-vous simplement regarder vos statistiques froides? Bien sûr, un attaquant doit marquer des buts, mais plusieurs fois la vraie grandeur d’un joueur échappe à la relation entre les matchs joués et les buts marqués. La même chose se produit avec les titres obtenus. Ils sont importants, mais tous ne valent pas la même chose. Par conséquent, une telle liste a une grande charge de subjectivité. Comment l’image d’un attaquant est-elle enregistrée de façon indélébile dans la mémoire du ventilateur? Onefootball présente son top dix des attaquants les plus mémorables de la riche histoire de River Plate.

10. La Fiera: Bernabé Ferreyra

Ferreyra était le protagoniste exclusif du premier championnat professionnel obtenu par River Plate. Dans ce championnat de 1932, les millionnaires ont converti 84 buts, dont 44 ont été marqués par Ferreyra. Sa moyenne était de 1,33 buts par match cette année-là. Ce qui est incroyable, c’est qu’au cours des sept années qu’il a joué pour River, entre 1932 et 1939, Ferreyra a joué 185 matchs et marqué 187 buts. Un record formidable. Il avait un tir qui était un vrai coup de canon. Il a remporté trois titres avec River. Il est troisième dans le tableau des meilleurs buteurs.

9. Le lapin: Javier Saviola

Ramón Díaz a fait ses débuts à Saviola à River avec seulement 18 ans. Le lapin l’a payé avec 2 buts. Pur talent, méfait, vitesse et étincelle. Avec Pablo Aimar, il a formé l’un des grands couples offensifs de ces derniers temps. Son premier passage au club a été de 1998 à 2001. Il a ensuite fait un bref retour en 2015. Il a disputé 137 matchs avec l’équipe et marqué 58 buts. Il a remporté deux tournois locaux et a fait partie de l’équipe championne de la Copa Libertadores en 2015.

8. Le cerveau: Adolfo Pedernera

Pedernera était le centre de réflexion de The Machine. Cette rivière des années 40 qui était une puissance incontestable du football argentin a été construite à partir de ses pieds. Beaucoup disent que La Maquinaria est née en 1941, lorsque River a battu Independiente 4-0, avec trois buts de Pedernera. Et c’est que Pedernera a joué et fait pour jouer, s’est déplacé sur le front d’attaque, a fait des jeux et a pu les terminer. Il a disputé 287 matchs avec le maillot River, a marqué 143 buts et obtenu 5 titres.

7. Le Matador: Marcelo Salas

Avant de conquérir l’Europe, Salas a traversé l’épreuve de réussir en Argentine, une terre hostile pour les Chiliens il y a quelque temps. Il était sur le point d’arriver à Boca, mais Carlos Salvador Bilardo a baissé le pouce: “Jamais un Chilien n’a triomphé en Argentine”, a-t-il déclaré. Qu’a fait Salas à River? Réussissez en grand. Propriétaire d’un grand buteur, rapide et fort, il s’est parfaitement adapté à l’équipe et l’a rendu encore plus mortel. Ce fut un élément clé pour l’obtention de la Super Coupe en 1997. Il a joué à River en deux étapes: 1996-1998 et 2003-2005. Il a joué 116 matchs et marqué 48 buts. Il a obtenu 4 tournois locaux et un international.

6. El Torito: Fernando Cavenaghi

Force contre le but rival, oui, mais aussi dévouement pour le maillot. Aucun fan millionnaire n’oubliera qu’en 2011, lorsque les choses étaient laides pour River, Cavenaghi a annulé son contrat avec l’Inter de Porto Alegre pour retirer l’équipe de ses amours de B. Le taureau avait trois étapes dans River: 2001-2004; 2011-2012 et 2014-2015. Ses 112 buts en 221 matchs le placent au dixième rang du classement des pointages du club.

5. Le Burrito: Ariel Ortega

Le gambeteador le plus talentueux du football argentin au cours des dernières décennies. Ortega est au cœur du fan millionnaire, non seulement pour ses buts ou les titres qu’il a remportés avec le club, mais pour la joie. Le voir sur le terrain était toujours prêt pour cette touche capable de vous faire sourire. Audacieux, courageux, diabolique, un cauchemar pour tous les côtés. Il a joué 359 matchs avec River et a marqué 80 buts. Il a remporté 6 tournois locaux et la Copa Libertadores en 1996.

4. El Beto: Norberto Alonso

Il a toujours été l’un de ces différents joueurs, capable de résoudre des jeux de manière inattendue. Il a joué 15 saisons à River, entre 1971 et 1987. Un total de 420 matchs et 160 buts. Sa position naturelle était celle de l’attelage, mais à plusieurs reprises il a terminé les jeux en tant qu’attaquant n’importe où sur le front offensif. Il est à la cinquième place du tableau des scores du club.

3. Pinino: Oscar Plus

«Le fan attendait toujours de moi que je fasse quelque chose de différent, de la trouer sous un angle très proche ou à quarante mètres. J’ai réalisé cette anxiété des gens et c’est pourquoi j’ai essayé tout ce qui semblait impossible ». Deuxième du classement des meilleurs buteurs, «Pinino» Más a marqué 217 en 422 matchs avec River. Il a joué 12 saisons avec le groupe, entre 1964 et 1976. Bien qu’il ne puisse remporter que deux titres locaux avec le club.

2. Le Prince: Enzo Francescoli

La technique et l’élégance de Francescoli font de lui l’un des meilleurs joueurs sud-américains des dernières décennies du XXe siècle. Bien qu’il ait joué avec le numéro 9, il n’a jamais été un avant-centre typique. En réalité, sa qualité a trouvé plus d’occasions de se présenter lorsqu’il était en retard sur le terrain pour faire jouer ses coéquipiers. Avec des passes exquises et des définitions notables, Francescoli a disputé 236 matchs avec River, répartis en deux étapes: 1983-1986 et 1994-1998. Malgré ses caractéristiques de meneur, il est 7e du classement des meilleurs buteurs du club, avec 137 buts. Il a remporté 5 tournois locaux avec River et 2 tournois internationaux, dont la Copa Libertadores 1996.

1. Le laid: Ángel Labruna

Le buteur historique maximum de River avec 317 buts en 545 matchs était, en plus d’un excellent pointeur gauche, un fan enragé et passionné. Cette phrase est la sienne: “Si je dois choisir entre ma vie et River, je choisis River, parce que River est ma vie”. Son sentiment «anti Boca» a touché les limites du fanatisme. Labruna a joué 21 saisons au club (entre 1939 et 1959), star de La Maquina. Il a remporté 9 titres avec River en tant que joueur et 6 en tant que DT entre 1975 et 1980. Tant de gloire ensemble.