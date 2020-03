＇＇ Commençons par supprimer les dates FIFA avec

Les jours troublés sont ceux que connaît le football mondial. Avec l’incertitude de la pause due à la crise des coronavirus, le roi du sport fait face à une situation jamais vue auparavant: la possible annulation définitive des compétitions de la saison 19/20 et la conséquence d’être abandonné pour la première fois dans l’histoire.

23/03/2020

Agir à 17h11

CET

Cristian Trabado

C’est le cas de la Ligue des champions et aussi de la Liga, pas la fin de la Copa del Rey, auquel le RFEF a pu trouver un logement en août pour qu’il ne soit pas laissé sans champion.

LIGUE ET CHAMPIONS NON; COUPE DU ROI LE PLUS FAISABLE

Un jeu est beaucoup plus facile à déplacer sur le calendrier que les plus de 100 matchs qui resteraient à jouer en Liga ou les 17 des Champions (4 des huitièmes de finale, 8 du quart, 4 des demi-finales et la finale).

Le concours présidé par Javier Tebas étudie quotidiennement les scénarios possibles et les lacunes réalisables dans le calendrier. Cependant, de la part de l’organisation, ils sont de plus en plus pessimistes dans l’idée de pouvoir reprendre la compétition, une situation très similaire à celle vécue par l’UEFA avec sa compétition vedette. Ni le report de l’euro à 2021 ne semble permettre de jouer la Ligue des champions.

AUCUN SPORT JUSQU’AU MOINS JUIN

Sauf pour un miracle, en mai il n’y aura pas de football, ni de F1 GP ou de MotoGP, du Giro d’Italia, de Roland Garros ou de la NBA. Aucun événement sportif n’est à l’abri du coronavirus, pas même les JO, qui seront reportés pour la première fois depuis la Seconde Guerre mondiale. Le sport roi ne sera pas différent.

Reste à savoir quelle décision sera prise en cas de désert de la Liga: ce qui se passera avec le titre, les promotions, les descentes et les positions européennes. Le scénario le plus probable, aujourd’hui, est qu’ils seraient gelés et qu’il n’y aurait pas de champion, ni de hauts ou de bas.

Aucun scénario n’est cependant exclu; Nous ne devons pas oublier que nous sommes confrontés à une situation sans précédent et sans précédent dans l’histoire du football. Le monde du sport ne s’est pas arrêté ainsi à l’international depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale.

ACCUSATION DE TEBAS CONTRE L’INFANTINE

Au milieu de tant d’incertitudes, Javier Tebas, depuis son compte Twitter personnel, a attaqué le président de la FIFA, Gianni Infantino, qui l’a encouragé à “éliminer les dates de la FIFA où il y a des matches sans intérêt”, a commenté le directeur général de LaLiga.

“Infantino a l’intention de détruire le football qui a construit l’histoire”, a-t-il conclu. un Thèbes qui essaie de trouver des solutions à un problème de calendrier qui, malheureusement, semble impossible à résoudre, au-delà d’accepter et de se résigner à l’annulation étant le scénario inévitable.