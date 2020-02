＇＇ Je ne pense pas encore au match contre le Barça ＇＇

L’entraîneur de Naples, Genaro Gattuso, a déclaré qu’il ne pense pas au moment du match aller des huitièmes de finale face au Barça mardi prochain.

20/02/2020

Lors d’une conférence de presse, l’entraîneur Azzurri a déclaré qu’il ne se concentrait que sur le prochain match; celle appartenant au 25e tour de SerieA qui affrontera Brescia demain, une équipe avant-dernière en relégation, à 20h45.

” MAINTENANT JE PENSE À BALLOTELLI, PAS À MESSI ”

“Nous ne sommes pas encore arrivés à Barcelone, & NegativeMediumSpace; & NegativeMediumSpace; nous avons préparé le duel contre Brescia. Nous pensons à Balotelli, pas à Messi”, a déclaré Rino aux journalistes.

”Maintenant, nous ne pouvons pas penser à la Ligue des champions, parce que dans le championnat, nous avons perdu des points avec ce que nous appelons de petites équipes et ce n’est pas bon. Contre Brescia, ce sera un match difficile, je ne peux pas me permettre de faire des calculs “, a déclaré l’italien.

“Ils écrivent que Barcelone est en difficulté, mais s’ils sont en difficulté, comme on dit en calabrais, ils sont < > (Le plus proche de l’hôpital, le pire), a déclaré Gattuso en référence aux Catalans étant encore plus dangereux lorsqu’ils étaient dans un mauvais moment.

” JE PRÉFÈRE DE CLASSIFIER POUR LA LIGUE EUROPÉENNE QUOI PASSER AUX CHAMPIONS ”

L’entraîneur d’Azzurri a été interrogé sur ce qu’il choisirait s’il devait choisir entre deux possibilités. ” Qu’est-ce que je préfère entre passer la Ligue des champions et se qualifier en Ligue Europa (Naples est désormais hors des places européennes en Serie A)? La Ligue Europa, sans aucun doute “, a commenté” Rino “.

À propos de votre modèle, ‘Rino’ a apprécié le statut de ses joueurs. “Lozano n’est pas à 100%, mais il voyagera avec nous. En ce qui concerne Allan, tout va bien, j’ai dit qu’il ne ressentait pas de ressentiment et à propos de Mlik, il a fait tout ce qu’il avait à faire pour être appelé”, a déclaré l’italien.

Sur Koulibaly, cependant, il n’était pas optimiste: “Nous devons voir son œdème à quel point il est et écouter ses sentiments. Nous ne pouvons pas prendre de chance. J’ai préféré l’arrêter 7 à 10 jours et voir comment ça se sent “, a conclu Gattuso.