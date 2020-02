＇＇ Si Haaland manque un but à l’entraînement, il tire ses cheveux ＇tira

Erling Haaland C’est l’une des grandes sensations de la saison. Après son premier semestre spectaculaire au RB Salzburg (28 buts en 22 matches et 8 en Ligue des champions), l’attaquant norvégien ajoute et poursuit avec sa nouvelle équipe, le Borussia de Dortmund.

Le club allemand l’a signé sur le marché de janvier pour 20 millions d’euros (plus quinze commissions pour son agent, Mino Raiola, et 10 pour son père).

Lors de ses six premiers matchs, il a marqué neuf buts pour les Allemands. Maintenant dans le veille du match de Ligue des champions contre le PSG, L’entraîneur du Boorussia Lucien Favre a parlé de Haaland.

” UNE GRANDE MARGE D’AMÉLIORATION ”

«Il est arrivé de Salzbourg en janvier et s’est adapté très rapidement. Il a immédiatement montré ses qualités et sa force. C’est un enfant qui veut toujours plus, a une mentalité fantastique. À l’entraînement, vous manquez une opportunité … vous vous arrachez les cheveux ”, a commenté le coach suisse en plaisantant.

Conformément à ce qui précède, Favre a continué à parler des merveilles de l’attaquant norvégieno. ” Il veut travailler et a une grande marge d’évolution, puisqu’il n’a que 19 ans. Il a marqué beaucoup de buts en Ligue des champions pour Salzbourg. ”