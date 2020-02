🎥 Boca a encore trois finales: “Je crois en ce groupe”, a déclaré Russo.

Dimanche dernier, la victoire 4-0 de Boca sur le centre de Cordoue Ă©tait particuliĂšre: le gardien de but de l’Ă©quipe de Santiago del Estero a infligĂ© deux pĂ©nalitĂ©s, la premiĂšre Ă Carlos TĂ©vez et la seconde Ă Franco Soldano. Lors d’une confĂ©rence de presse, Russo a abaissĂ© ses dĂ©cibels Ă la question: “Rater une pĂ©nalitĂ© fait partie des choses courantes et normales du football”, a dĂ©clarĂ© DT xeneize. «Certes, Carlos continuera de donner des coups de pied. Ça ne fait pas une si longue histoire. »

On a beaucoup parlĂ© de l’atmosphĂšre des vestiaires de Boca par rapport Ă certaines rivalitĂ©s comme Carlos TĂ©vez et Mauro ZĂĄrate. Concernant la concurrence interne du campus, Russo a dĂ©clarĂ© qu ‘«il y a une saine concurrence. Nous atteignons un niveau oĂč il en coĂ»tera de choisir, et ce sera Ă moi de dĂ©cider, au-delĂ de tout nom et de toute circonstance. »

“Champion, nous voulons tout sortir”, a dĂ©clarĂ© Russo, interrogĂ© sur la difficultĂ© d’atteindre le titre en raison de la distance parcourue par River alors qu’il ne reste que trois dates. “Je crois en ce groupe”, a-t-il dĂ©clarĂ©. “Il y a beaucoup de choses dans lesquelles nous sommes bons.”

Pendant ce temps, Julio Buffarini a dĂ©clarĂ© qu’il ne ressent aucune pression pour ĂȘtre champion avec Boca, mais une obligation. «Le simple fait d’avoir le maillot de Boca vous oblige Ă combattre la Super League, Libertadores, tout. Maintenant, il a un plus, car nous nous battons main dans la main avec River. Nous avons l’obligation de gagner les trois derniers matchs. »

La premiĂšre des trois finales qu’il reste Ă Boca se jouera ce dimanche, contre Godoy Cruz, Ă la Bombonera.