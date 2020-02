🎥 Ça ne peut pas être vrai! L’objectif absurde du mois en France

La Ligue 2 française de Grenoble voulait suivre le sillage de Lyon et son propre but Ă Paris et a marquĂ© l’un des buts les plus stupides de l’annĂ©e.

Encore une fois, c’est le football français qui nous fait rire du week-end.

Plaisir d’offrir, joie de recevoir.

Les rÎles sont inversés hier soir pour le @SMCaen

Bonne fin de saison au @ GF38_Officiel et Ă Brice Maubleu #SMCaen #TeamSMC # SMCGF38 pic.twitter.com/dEHaxaKHdC

S’il y a quelques semaines, c’est l’Olympique de Lyon qui a marquĂ© l’un des buts les plus stupides de son propre but contre le PSG, cette fois c’est Grenoble et son gardien Brice Maubleu qui n’ont pas Ă©tĂ© laissĂ©s pour compte.

Le gardien de but de la modeste équipe de Ligue 2 a donné un but à Caen en essayant de mettre le ballon en jeu avec ses mains. Comment est-ce possible?

