🎥 Et les fans d’Athletic n’ont pas manqué leur rendez-vous

MalgrĂ© l’enfermement dans les maisons, les fans d’Athletic ont rĂ©pondu Ă l’appel et ont encouragĂ© Bilbao depuis leurs balcons Ă chanter l’hymne du club.

#EFETV | À 13h30, heure fixĂ©e, les fans sont sortis sur les balcons en T-shirts, foulards et drapeaux rouges et blancs et ont chantĂ© l’hymne athlĂ©tique pic.twitter.com/Zw51a4Aq0D

– EFE Sports (@EFEdeportes) 29 mars 2020

Un poteo trĂšs spĂ©cial. De la maison, se penchant sur le balcon, mais applaudissant l’Athletic Club mĂȘme s’ils ne sont pas partis. L’absence de football devient plus supportable lorsque les couleurs de votre Ă©quipe occupent le devant de la scĂšne.

Qu’ils disent aux fans du quartier Zorroza de Bilbao, qui a organisĂ© hier une fĂȘte trĂšs spĂ©ciale aux couleurs de l’Athletic pour le drapeau.