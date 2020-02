🎥 Gallardo a critiqué l’avertissement de Borré

L’entraîneur de River était heureux après la victoire à l’ONU contre Estudiantes de La Plata, mais n’a pas hésité à critiquer une décision arbitrale de Darío Herrera.

Plus précisément, le carton jaune que Santos Borré a vu après une entrée sur Javier Mascherano à la 22e minute du match. Quelque chose qui, pour la poupée, était davantage une simulation du Boss qui manque au Colombien.

«Je ne sais pas si c’était pour le jaune, il me semble que c’était plus d’exagération de Mascherano qu’autre chose et après tout ce dont il a parlé dans la semaine, je pense que ça a été pris en compte. Mais je pense que ce n’était pas pour le jaune et a joué l’expérience de Mascherano », a déclaré l’entraîneur.

Cependant, Gallardo a rappelé qu’il avait expulsé Masche de la même manière. Un génie.