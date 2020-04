🎥 Le football selon le rapport Robinson

Michael Robinson est parti. L’une des voix qui a marqu√© le football espagnol au cours des trois derni√®res d√©cennies. Un homme qui a laiss√© une marque unique sur le football. Et il l’a fait sous la forme d’un programme d√©j√† culte: Robinson Report.

Si El D√≠a After s’est av√©r√© √™tre le programme qui a chang√© la fa√ßon de voir le football en Espagne, Robinson Report a r√©volutionn√© la mani√®re de faire du journalisme. L’histoire derri√®re les projecteurs est devenue essentielle pour comprendre les raisons des succ√®s ou des √©checs dans le sport. Un programme qui traitait d’une sensibilit√© particuli√®re au football.

La famille Movistar + perd un partenaire et un ami. Nous disons au revoir √† la personne qui nous a montr√© la voie vers une autre fa√ßon de diffuser le football et nous a appris √† regarder le c√īt√© humain du sport. #UnforgettableRobinson pic.twitter.com/c03Rj7AnaK – Movistar + (@MovistarPlus) 28 avril 2020

Jos√© Larraza, Luis Fermoso‚Ķ Un groupe de journalistes command√©s par Michael Robinson qui a r√©alis√© l’un des programmes de r√©f√©rence de la t√©l√©vision espagnole. Il est difficile de rassembler une s√©lection des meilleurs documentaires car ils sont tous importants. Mais nous allons mettre en avant ces cinq rapport Robinson qui sont une r√©f√©rence pour le football. Tous sont disponibles sur Movistar +.

Champions du monde

Un été qui a tout changé. Champions du monde. #ReportRobinson pic.twitter.com/W77cK64v2u РRapport Robinson sur Movistar + (@InformeRobinson) 1er décembre 2017

La conqu√™te de la Coupe du monde 2010 en Afrique du Sud racont√©e par ses protagonistes. De la d√©faite lors du premier match contre la Suisse au but d’Iniesta √† la 116e minute, une heure de s√©quences pour d√©couvrir les secrets de cette √©quipe championne du monde espagnole. Peut-√™tre le rapport le plus embl√©matique de cette √©mission.

La Trinche était la plus grande

Maradona a toujours dit qu’il y avait un bien meilleur joueur que lui dans toute son histoire: le Carlovich Trinche. Ce g√©nie de Rosario √©tait une figure si embl√©matique mais tellement inconnue du grand public europ√©en que Robinson Report lui a d√©di√© une sp√©ciale. L’une de ces histoires pour lesquelles le rapport Robinson √©tait (et est) un programme culte.

Le football, un refuge dans la mémoire

Le pouvoir du football est unique. Aussi quand il s’agit de combattre ce monstre appel√© Alzheimer. Le rapport de Robinson a racont√© comment les anciens fans souffrant de cette maladie sont revenus √† leurs vieux souvenirs et ont retrouv√© leur lucidit√© gr√Ęce √† ce sport.

Football et femmes

Robinson Report a √©t√© l’un des premiers programmes √† montrer la dure r√©alit√© des joueuses: entra√ģnement de derni√®re minute, combinant football et vie professionnelle, peu de reconnaissance, machisme … Des rapports comme celui-ci sont essentiels pour savoir d’o√Ļ vient le football f√©minin espagnol et qu’il est toujours Il y a encore un long chemin √† parcourir vers l’√©galit√©.

Superdepor, je t’aime pareil

Au d√©but des ann√©es 1990, lorsque Canal + et Michael Robinson ont commenc√© √† gagner le cŇďur des t√©l√©spectateurs, une √©quipe a fait de m√™me: le Deportivo de la Coru√Īa. Ce Superdepor s’est av√©r√© √™tre l’une des √©quipes les plus dr√īles de LaLiga. Et, main dans la main avec ses protagonistes, Robinson se souvient de ces ann√©es. Une sp√©ciale unique.