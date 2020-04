🎥 Le message d’encouragement du capitaine de Saragosse

La pandémie a confiné toute l’Espagne et un message de calme sort de l’équipe de Saragosse accompagné de bons voeux.

Pour faire face au virus, il est nécessaire de rester enfermé et pour que ceux qui souffrent le plus de cette situation reçoivent des encouragements et un accompagnement symbolique, Saragosse publie les souhaits de son capitaine.

Notre capitaine, Alberto Zapater, envoie des encouragements à ceux qui souffrent le plus de la pandémie de # COVID19 🥰🤗 # QuédateEnCasa 💙🤍 #ZaragocismoEnCasa pic.twitter.com/igOVNYSFnp

– realzaragoza (@RealZaragoza) 8 avril 2020

Alberto Zapater invite “à regarder ce qui est important, c’est la santé des gens” et à résoudre la situation “avec l’effort de tous”.