🎥 Les temps forts de Pjanic à la Juventus

Le milieu de terrain de la Juventus Miralem Pjanic fĂȘte ses 30 ans aujourd’hui. Il les cĂ©lĂšbre depuis le Luxembourg, oĂč il purge une quarantaine en raison de l’urgence du coronavirus. “Ici, je joue au tennis et je bat tout le monde, mais le football et Turin me manquent”, a dĂ©clarĂ© Pjanic lors d’une diffusion en direct sur son compte Instagram.

“Je m’ennuie de m’entraĂźner, c’est une situation folle et trĂšs longue que nous traversons, mais il faut rester Ă la maison”, a insistĂ© le joueur bosniaque. «Ici oĂč je suis maintenant, il n’y a que la paix et le travail. J’espĂšre que tous les fans vont bien. »

La Juve n’a pas ratĂ© l’anniversaire de son milieu de terrain et lui a chaleureusement fĂ©licitĂ© sur son site officiel. «Au milieu de terrain, Miralem est une sĂ©curitĂ©: toujours prĂȘt Ă assumer des responsabilitĂ©s. Ces derniĂšres annĂ©es, il a souvent assumĂ© le rĂŽle de leader, reflĂ©tant son dĂ©sir d’ĂȘtre toujours dĂ©cisif, alliant Ă©lĂ©gance et efficacitĂ©, beautĂ© et pragmatisme. Au plaisir de vous revoir sur le terrain, nous vous souhaitons Ă tous un joyeux anniversaire. Meilleurs voeux Miralem! ”

Buon compleanno, @Miralem_Pjanic tthttps: //t.co/m4L8OPYKw1 pic.twitter.com/UK4Q8zG7kz

– JuventusFC (@juventusfc) 1 avril 2020

RĂ©cemment, un partenaire de Pjanic, Mehdi Benatia, a avouĂ© que le Real Madrid et le PSG avaient tentĂ© de prendre le Bosniaque. «Il a toujours montrĂ© sa fidĂ©litĂ© Ă la Juventus et dans le vestiaire, il est l’un des sĂ©nateurs. Si cela dĂ©pend de lui, il restera, il ne m’a pas dit qu’il voulait partir. »