🎥 Nayim et un message d’encouragement au Zaragocisme

Le hĂ©ros de la Recopa de 1995 a voulu mettre un peu d’optimisme au milieu de l’enfermement dans lequel vit la population et a eu quelques mots pour les fans du Real Zaragoza.

Zaragocistas! @maanayim nous encourage tous. #ZaragocismoEnCasa #GrandesdelaAalaZ pic.twitter.com/SYFnygX6J3

– Real Zaragoza (@RealZaragoza) 27 mars 2020

A travers les réseaux sociaux du club, la légende de Blanquilla voulait avoir une mémoire pour les fans de Saragosse confinés chez eux.

“Cette vidĂ©o est pour vous donner beaucoup d’encouragement, beaucoup de force et beaucoup de patience sur tout. Quand ce sera fini, nous allons cĂ©lĂ©brer trois choses: le 25e anniversaire de la Recopa, la montĂ©e du Real Saragosse, c’est sĂ»r; et, surtout et surtout, nous cĂ©lĂ©brerons le retour Ă une vie normale. »affirma-t-il.

