🎥 Renan Lodi passe en revue ses premiers mois en tant que rojiblanco

Le Brésilien Lodi a accordé une interview aux médias du club où il appréciait ses premiers pas en tant que joueur de matelas.

Renan Lodi est l'une des recrues les plus performantes de l'Atlético dans cette première phase de la saison. Le Brésilien, toujours avec de nombreux problèmes à améliorer notamment dans l'aspect défensif, a positivement apprécié ses débuts dans une interview pour les médias du club.

"Je suis encore en phase d'adaptation et je pense qu'à partir de maintenant, il va y avoir une évolution", a expliqué le joueur de 21 ans de São Paulo.

«Quand je suis arrivé, l’entraîneur m’a emmené dans une pièce Xabi (Ruiz, analyste tactique de Athlétique) et m'a dit les choses que je devais améliorer, et surtout c'était le côté défensif. Je suis venu pour faire les choses d'une manière et maintenant je les fais d'une autre manière, grâce aux coéquipiers, à l'entraîneur et au personnel d'entraîneurs », a déclaré un Lodi qui a dû subir les exigences de son entraîneur depuis la première minute.