🎥 Simeone, fidèle à sa philosophie avant la finale

Conscient qu’il se mesure Ă nouveau en finale d’un trophĂ©e du Real Madrid, l’entraĂźneur du matelas ne pense Ă rien d’autre qu’Ă ses principes devant une nouvelle chance d’ĂȘtre champion.

🗣 @Simeone: “Je ne pense pas qu’il soit juste de penser Ă ce qui se passerait si nous gagnions. Gagner est toujours trĂšs agrĂ©able, mais vous devez jouer; il n’y a rien de plus important pour les fans, les dirigeants, les footballeurs et les entraĂźneurs de @Atleti que le match de demain “. # Supercup2020 🏆 pic.twitter.com/dC8B2K7B9b

– RFEF (@rfef) 11 janvier 2020

Et lui et son homologue rival se connaissent trĂšs bien. Ils ont Ă©tĂ© mesurĂ©s dans d’innombrables matchs, avec de bons rĂ©sultats pour les deux Ă©quipes. Mais Cholo ne pense Ă rien d’autre qu’Ă gagner et Ă l’importance de ce match.

«Gagner est trĂšs agrĂ©able, mais je ne pense pas pouvoir dire quelque chose qui ne s’est pas produit, ce qui se passerait si vous gagnez. Mais il est clair que maintenant il n’y a rien de plus important pour les supporters, les joueurs, les entraĂźneurs et les managers que le match de dimanche »

Bien sĂ»r, fidĂšle Ă sa philosophie est Ă©galement autocritique. Et il reconnaĂźt les erreurs de la deuxiĂšme partie de la demi-finale, mais envoie Ă©galement un message d’amour Ă deux de ses joueurs.

«Dans la deuxiÚme partie, nous défendons le pire et attaquons mieux. Avec son deuxiÚme but, nous avons perdu la peur du match. Llorente et Correa ont grandi. Tout ce qui précÚde devait arriver pour rester avec ce dernier tronçon, qui était le meilleur ».