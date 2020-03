🎥Les tigres prennent des mesures contre le coronavirus à New York

Les chats sont déjà à New York pour continuer leur voyage à la recherche du titre international.

Les Tigres se sont rendus à New York lundi pour affronter le NYC FC en quarts de finale de la Ligue des champions de la Concacaf, pour laquelle il a pris des mesures de précaution en raison de l’épidémie de coronavirus dans le nord du pays.

Les joueurs de l’équipe royale sont arrivés dans la ville avec des bouches et sans rien toucher pour éviter une éventuelle contagion de Covid 19, qui compte jusqu’à présent 550 transporteurs aux États-Unis, dont 76 à New York.

Nous sommes déjà à New York! 🗽 Mercredi, nous partons pour la première étape des demi-finales! 👊🏻 # EstoEsTigres 🐯 # 6 décennies de tigres 🟡🔵 pic.twitter.com/m11Pp4ZlwP

– Club officiel des Tigres (@TigresOficial) 10 mars 2020

Tigres affrontera New York le mercredi 11 mars pour définir le premier choc de son deuxième essai aux Concachampions. Plus tard, les chats regagneront le pays et commenceront ainsi leur préparation pour le duel contre Juarez.