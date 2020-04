🎮📝 Duel sans but entre Chivas et Toluca

Le marqueur n’a pas bougé tout au long du match et le troupeau continuera dans les positions basses du tableau tandis que Toluca ferme les positions des 8 meilleurs.

Raúl Gudiño et Alan Medina n’ont pas pu marquer un seul but dans les 90 minutes de leur match à cette troisième date de la eLiga. Le duel a été assez régulier à divers moments et dans la dernière ligne droite, il a pu opter pour l’une ou l’autre équipe.

📹 | Le tir de Michael Estrada qui a ouvert de justesse le score en première mi-temps! # SomosElToluca🔥 | #TuCasaTuCancha pic.twitter.com/nb0YBryB7C – Toluca FC (@TolucaFC) 19 avril 2020

Avec des tirs lointains, Toluca chercha à briser le but du Flock sans succès tandis que Chivas faisait de même avec des jeux à côté qui tentaient de semer la confusion dans la défense. En fin de compte, aucun n’a atteint l’objectif.

Le jeu est terminé! Nous avons distribué des points lors de notre match contre Toluca pour le jour 3 du #eLIGAMX. pic.twitter.com/WWL3OPoetd – CHIVAS pour se laver les mains (@Chivas) 19 avril 2020

Par conséquent, l’équipe Chivas ne connaît toujours pas la victoire dans cette eLiga et avec 2 unités elle est dans les positions basses du tableau. De son côté, Toluca se situe en huitième position avec 5 unités et est l’une des rares qui n’a pas encore perdu dans la compétition.