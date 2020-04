🎮📝Les Eagles rendent bien compte des Coqs

Victoire bleu-crème qui les fait rester huitième. Queretaro n’a pas encore gagné et s’enfonce au bas du tableau.

Le match n’a pas bien commencé pour l’azulcrème avec un but mené par Marcel Alejandro Ruiz qui a été rapidement répondu par Roger Martínez à la 25e minute pour égaler avec Gio dos Santos aux commandes.

⏱ 34 '| #eLigaMX vs Querétaro

GOOOOOOOOOOOOL !!!!! AMERICAN TIPPER !!!!!! QUE 1-2 AME

Avant la pause, América reviendrait dans des conditions avec des buts de ‘La Bomba’ pour mettre les 1-3 avec lesquels la première partie se terminait. La deuxième mi-temps était un manque et une incapacité pour Queretaro tandis qu’América était dédiée à soigner le ballon et à essayer d’étendre le score, mais il ne bougerait pas.

Le jeu s'est terminé

Enfin, les trois points sont allés à El Nido et cela laisse l’azulcrème avec 9 unités et parmi les huit meilleurs à égalité avec Pumas et Pachuca. De son côté, Gallos ajoute une nouvelle défaite et ne sait toujours pas ce que c’est que de gagner en compétition