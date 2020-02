📋 Cristiano, prêt à l’action à Lyon

La Juventus affronte les huiti√®mes de finale de cette UEFA Champions League avec le d√©sir de supprimer le mauvais go√Ľt de l’ann√©e derni√®re, dans laquelle l’Ajax a laiss√© de c√īt√© la Vecchia Signora.

A la t√™te de cette Juve sera bien s√Ľr Cristiano Ronaldo. Les Portugais ont fait des phases finales de l’UEFA Champions League leur habitat naturel et savent appara√ģtre au moment o√Ļ leur √©quipe en a le plus besoin. Un nouveau d√©fi pour Cristiano … et pour Maurizio Sarri.

On a beaucoup parl√© des probl√®mes de Sarri pour assurer la continuit√© √† la Juventus, mais l’entra√ģneur napolitain a maintenant l’occasion de d√©montrer qu’il peut √™tre √† la hauteur des grands techniciens europ√©ens. L’UEFA Europa League remport√©e l’an dernier est la pierre sur laquelle se fonde l’ambition de l’entra√ģneur bianconero.

Bien s√Ľr, devant ils auront un Olympique Lyonnais qui ne rendra pas les choses faciles. L’√©quipe de France a connu une √©tape mouvement√©e jusqu’√† l’arriv√©e de Rudi Garc√≠a, mais le vol est d√©j√† trac√© en comp√©tition nationale. L’entra√ģneur fran√ßais esp√®re transf√©rer cette bonne manche √† la comp√©tition continentale.

Ce sera un duel de retrouvailles. Et c’est que Miralem Pjanic revient voir les visages avec son ancienne √©quipe. Le Bosniaque sait d√©j√† ce que c’est que de passer √† un quart de finale avec les deux chemises. Tous les regards seront riv√©s sur lui en huiti√®mes de finale qui seront siffl√©s par l’Espagnol Jes√ļs Gil Manzano.