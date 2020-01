📋 L’Atlético cherche le quatrième bien consécutif à Casa Armera

Les habitants veulent récupérer de leur chute à Valence, ajoute la visite 12 sur 12.

AprĂšs avoir battu le Levante, l’Osasuna et le Betis, l’AtlĂ©tico de Madrid arrive Ă Ipurua dĂ©sireux de maintenir la flamme du succĂšs en vie, et pour cela il a aveuglĂ©ment rangĂ© le banc, en plus de parier sur certains changements dans le onze de dĂ©part.

Avant les pertes de Diego Costa, Koke, Lemar, Trippier et GimĂ©nez, Atleti a renforcĂ© son banc avec trois piĂšces de la jeunesse, Ă Camel, Óscar et Riquelme, oĂč Saul devrait Ă©galement jouer en dehors de la zone centrale, et dĂ©ployĂ© comme voie pour matelas.

[📋] APPEL

Ce sont les joueurs citĂ©s par @Simeone pour #EibarAtleti! 👇

🔮âšȘ # AĂșpaAtleti pic.twitter.com/8eJm2THs8S

– AtlĂ©tico de Madrid (@Atleti) 18 janvier 2020

Saponjic a Ă©tĂ© exclu pour des questions techniques, tandis que Versaljko est encore dans la phase finale de sa rĂ©cupĂ©ration. Les quatre jaunes que Felipe accumule ne facilitent pas la tĂąche de Simeone, qui devra choisir entre risquer une pĂ©nalitĂ© ou repartir avec le meilleur qu’il a en dĂ©fense.

DEIALDIA | APPEL # EibarAtleti pic.twitter.com/29xxMqYZUK

– SD Eibar (@SDEibar) 17 janvier 2020

Sur le front d’Eibar, la dure tĂąche de surprendre avant le troisiĂšme du classement qui suit avec le but froid. MalgrĂ© cela, le record d’armurier contre Atleti inspire peu de confiance, n’ayant que des dĂ©faites Ă Ipurua pour les locaux, plus dans un match pour lequel personne n’a Ă©tĂ© rĂ©cupĂ©rĂ©.