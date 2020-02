📋 Le cyclone Lewandowski menace Stamford Bridge

Chelsea est motivé après sa victoire en Premier League contre Tottenham par José Mourinho. Frank Lampard a rendu l’équipe à une bonne course, mais il a un nouveau front devant lui.

Le Bayern Munich arrive à Londres prêt à prolonger sa bonne séquence de victoires (dix lors des onze derniers matches) et à rompre avec une malédiction qui dure trop longtemps: celle de Robert Lewandowski en éliminatoires de l’UEFA Champions League.

On a toujours dit que le Polonais était en train de définir au premier tour, mais il a oublié d’apparaître lorsque les croix sont arrivées. Mais cette fois, ce ne sera pas le cas. C’est ce qui découle des paroles de Hansi Flick, technicien bavarois.

L’entraîneur du Bayern Munich sait que Lewa est son meilleur allié s’il veut aller loin en UEFA Champions League. Par conséquent, il n’hésite pas à le remplir de parabens jusqu’à ce qu’il soit au meilleur moment de sa carrière. Déclaration d’intention avant de mesurer à Chelsea.

Un Chelsea avec la jeunesse comme caractéristique principale. Frank Lampard s’appuiera sur les jeunes joueurs pour tenter de sécuriser le match aller qui obligera les deux équipes à faire de leur mieux. Le Français Clément Turpin sera en charge de prendre rendez-vous pour une grande soirée en UEFA Champions League.