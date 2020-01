📋Betis cherche à faire vivre le rêve européen avant le Real

L’Europe Ă©tant en jeu pour les deux parties, il restera peu d’espaces sans surveillance.

Betis reçoit la Royal Society dans un duel oĂč l’avenir europĂ©en des lieux est en jeu. Et c’est qu’une dĂ©faite laisserait 10 unitĂ©s derriĂšre l’actuel sixiĂšme du classement et visiterait aujourd’hui l’aprĂšs-midi.

Guido RodrĂ­guez, la plus rĂ©cente acquisition de Betic, est entrĂ©e dans l’appel, donc le dĂ©but de la roue argentine est une possibilitĂ© pour Rubi’s. Cependant, le jaune de Fekir que les habitants ont appelĂ© n’a pas Ă©tĂ© inversĂ©, donc les Français vont le manquer. Il est rejoint par William Carvalho, Juanmi, Pedraza et Francis en tant que victimes de blessures.

La Real cherchera sa premiĂšre victoire Ă VillamarĂ­n en trois ans, ce qui porterait le total des points Ă 34, suffisamment pour ĂȘtre l’un de l’AtlĂ©tico de Madrid et de SĂ©ville, et bien insĂ©rĂ© dans la lutte pour la Ligue des champions.

Cependant, les pertes d’Illarramendi, Nacho Monreal; Zurutuza, Aritz et Moya, en plus du Zubeldia sanctionnĂ©, laissent Imanol avec une marge plus petite quant Ă ce que son Ă©quipe peut aligner.