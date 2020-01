📋Ibiza attend une Barcelone sans Messi

L’Ă©quipe catalane fait ses dĂ©buts Ă la Copa del Rey au domicile de l’une des grandes surprises de la compĂ©tition qui tentera de complĂ©ter l’exploit de laisser le Barça Ă l’Ă©cart.

C’est la Coupe des petits, les Ă©liminatoires Ă fĂȘte unique et les dĂ©bĂącles, pourquoi pas, des grands.

Barcelone visite une Ibiza avec le visage de Novelda ou Figueres en huitiĂšmes de finale de la Copa del Rey. DĂ©sireux d’ĂȘtre une union royale d’IrĂșn des Ăźles BalĂ©ares. Tout est possible dans la nouvelle Rubiales Cup qui marque le dĂ©but de la plus grande aujourd’hui: le Real Madrid et Barcelone.

MalgrĂ© la pression de pouvoir rester en dehors d’un club de deuxiĂšme division B, SetiĂ©n a risquĂ© de laisser trois de ses piliers importants Ă la maison. Messi, PiquĂ© et Busquets ne se sont pas rendus Ă Ibiza qui remplira le stade Can Misses un aprĂšs-midi dĂ©jĂ historique pour la ville.

⚜ JOUR DE LA COUPE! đŸ’Ș

🆚 @FCBarcelona_en

🏆 #CopaDelRey

⏱ 19 h 00

🏟 Peut manquer

đŸ“ș @ DAZN_EN # VamosIbiza 💙 #YoSoyIbiza pic.twitter.com/PxrKiiGifC

– UD Ibiza (@ibizaud) 22 janvier 2020

Celles de Quique SetiĂ©n sont encore en train d’assimiler des concepts. Le Cantabrique tentera certains des moins habituels Ă Ibiza mais cela ne changera pas l’objectif principal de la compĂ©tition: atteindre la septiĂšme finale consĂ©cutive et, pourquoi pas, la soulever Ă nouveau.

La dĂ©faite en finale de la saison derniĂšre contre Valence fait toujours mal et le nouveau format de parti unique excite davantage une Ă©quipe qui, d’autre part, connaĂźt la difficultĂ© supplĂ©mentaire de la jouer en un seul match jusqu’Ă une demi-finale hypothĂ©tique.

đŸ”„ MATCHDAY đŸ”„

🏆 # CopaBarça

🏟 Peut manquer le stade municipal

📠22/01

⏰ 19 h CET

đŸ””đŸ”Ž # ForçaBarça pic.twitter.com/J3kkSu9I3L

– FC Barcelona (@FCBarcelona_en) 22 janvier 2020

Commencez la route vers une autre finale de coupe pour un autre titre de Sa MajestĂ© le Roi. Premier arrĂȘt: Ibiza.