📝 Avec courage et cœur, Atleti ne suffit pas

Sans but entre l’Atlético de Madrid et Leganés dans un match qui a évolué plus longtemps entre la polémique que dans le match. Cuellar a finalement expulsé.

Parti gris en termes généraux où Leganés a eu quelques bonnes chances dans la première partie qui a pris Oblak. Atleti manque toujours de but même si la polémique ne manquait pas avec l’arbitrage de Mateu. Nouveau jour sans victoire et les rojiblancos pourraient quitter la Ligue des champions si Getafe gagne. Le Leganés cesse d’être coliste et a des raisons de croire que cela peut se faire.

Cet Atleti est toujours vierge

Dans la première partie, il a eu quelques bonnes opportunités qui n’ont pas profité et une fois de plus, les fans ont été laissés sans voir de buts dans la première partie. Il y a déjà un total de 12 matchs dans lesquels Simeone ne sait pas ce que c’est de marquer en 45 minutes, personne n’accumule plus dans cette Ligue, il y a un sérieux problème.

Si vous vous accouplez Mateu, il y a un spectacle

Il aimait être le protagoniste de plusieurs actions et la vérité est que dans certaines actions spécifiques, il aurait pu nuire à l’Atleti, une pénalité a été demandée à Vitolo, une rouge à Roque Mesa, mais le style de Mateu est unique, personne ne peut le changer .. Et il ne veut pas non plus.

Le stand est avec Cholo

Dans l’un de ses moments les plus délicats depuis qu’il a été entraîneur de l’Atlético de Madrid, Simeone a de nouveau reçu le soutien inconditionnel d’un stand qui scandait son nom avec plus de force que jamais. Le stand accompagne, mais pas les résultats et c’est qu’ils sont déjà deux jours de Ligue sans gagner.