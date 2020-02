📝 Battez l’Amérique à Puebla au minimum

Avec beaucoup d’autorité, l’Amérique a battu Puebla par le minimum dans le match en attente de la journée 1 de la Clausura 2020 de Liga MX. Avec un peu de Bruno Valdez, les Eagles ont quitté le bas du tableau pour accéder à des positions de classement.

Attaque de Poblano

América et Puebla ont donné une première mi-temps très agréable au public qui s’est réuni au stade Cuauhtémoc pour le match en attente le jour 1. Après 7 minutes, le drame a commencé, après une forte entrée à Cristián Tabó, l’arbitre a vérifié le jeu vérifier un éventuel carton rouge qui a fini par être un simple bateau à terre et ainsi a commencé les émotions de la rencontre.

Nicolás Vikonis et Guillermo Ochoa ont tous deux brillé pour empêcher l’ouverture du tableau de bord en première mi-temps. À la minute 30, ce qui semblait être le premier but du peuple, a fini par être un excellent arrêt d’Ochoa qui s’est terminé par un coup de pied de but. Puebla a appuyé plus que les américanistes et ainsi, à 44 ′, le coup de sifflet a marqué une pénalité qui a ensuite été corrigée par le VAR par un coup franc sur le bord de la zone.

Bon 45 minutes de Reynoso🔵⚪️

Nous allons nous reposer pour que ces 3 points restent à la maison! # LaFranjaQueNosUne🎽 aujourd’hui sur 🍷 pic.twitter.com/Mya7SyxzR3

– Club Puebla🎽 (@ClubPueblaMX) 5 février 2020

Pression américaniste

La deuxième partie a commencé avec une peinture de la bande qui a perdu de l’énergie tandis que celles réalisées par Miguel Herrera ont gagné en motivation. Cependant, ce n’est qu’à la minute 79 que Bruno Valdez a terminé la tête pour ouvrir le score et casser le zéro.

À juste titre, les Eagles en ont profité et pendant que le temps s’écoulait, ils ont essayé d’augmenter le score, mais ils n’ont pas atteint le temps et ont pris les trois points au minimum.

📹 #NoTeLoPerdas

G ValL par Bruno Valdez

Puebla 0-1 America # LigaBBVAMX ⚽ #SienteTuLiga pic.twitter.com/atKcZmG2v8

РLIGA BBVA MX (@LigaBBVAMX) 5 f̩vrier 2020

L’équipe de Coapa se rendra à Querétaro dimanche pour le jour 5, tandis que Puebla recevra Santos à son domicile.