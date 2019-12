📝 Beaucoup de travail à faire …

Everton et Arsenal ont fait match nul 0-0 lors d'une rencontre marquée par la présence des entraßneurs des deux clubs, officialisés entre hier et aujourd'hui, dans les tribunes.

Beaucoup de travail Ă faire est le titre de la chronique et aussi la morale qui peut ĂȘtre tirĂ©e de la rencontre entre les Tofees et les Gunners. Everton et Arsenal ont fait match nul et vierge dans un match Ă©gal, mais ont jetĂ© le suspense des deux clubs qui ont montrĂ© peu ou trĂšs peu sur le terrain.

C'est maintenant au tour d'Ancelotti et d'Arteta de renflouer la situation de deux grands d'Angleterre aux heures creuses.