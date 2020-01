📝 Boca ne perd pas, mais ni l’un ni l’autre ne peut battre Red dans la Bombonera

Le match entre Boca et Red a commencĂ© avec tout. Boca est allĂ© le chercher. Je voulais donner de nombreux signes lors des dĂ©buts officiels de Miguel Ángel Russo en tant que DT xeneize. L’un des signes Ă©tait dans l’alignement de dĂ©part, avec Mauro ZĂĄrate et Carlos TĂ©vez partageant l’attaque.

IndĂ©pendant, fidĂšle Ă l’idĂ©e de Pusineri d’ĂȘtre une Ă©quipe de proposition, il ne s’est pas rĂ©fugiĂ© sur son terrain et a essayĂ© d’ĂȘtre toujours dangereux dans sa progression rapide. Mais le jeu ne peut pas ĂȘtre analysĂ© sans parler du jeu de charniĂšre, qui a tout changĂ©: l’expulsion Ă©quitable d’Izquierdoz Ă 24 minutes.

Si jusque-là la possession du ballon avait été partagée, à partir de là , le Rouge a pris possession du ballon et a eu les meilleures situations de but, au point de faire de Marcos Díaz la figure du match.

Russo a dĂ» prendre Obando pour reconstruire la derniĂšre ligne et perdre du poids, mais dans la seconde moitiĂ©, Boca a fait face Ă la force de l’infĂ©rioritĂ© numĂ©rique, a Ă©galĂ© le jeu et parfois l’homme de moins n’a pas Ă©tĂ© remarquĂ©.

Les minutes Ă©coulĂ©es sans qu’Independent puissent profiter de l’avantage qu’il avait. Marcos DĂ­az Ă©tait toujours imprenable et l’expulsion de Pablo PĂ©rez est arrivĂ©e Ă 76 â€Č, avec une Ă©norme claque sur Campusano. Independiente, qui ne pouvait pas quand ils Ă©taient 11 contre 10, a vu comment PĂ©rez a compliquĂ© ses options. Le visage de Pusineri lorsque l’arbitre a expulsĂ© son joueur Ă©tait trĂšs Ă©loquent. Qu’aura-t-il dit dans les vestiaires?

Russo a mis Wanchope Ábila et SebastiĂĄn Villa Ă changer d’attaque, mais ce n’Ă©tait pas la nuit des grĂ©vistes de Xeneizes. Independiente s’est amĂ©liorĂ© avec l’entrĂ©e de MartĂ­n BenĂ­tez, mais il ne l’a pas atteint non plus. À cette date, tout le monde a jouĂ© pour River, y compris Boca.