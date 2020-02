📝 Chivas bat Tijuana au minimum

Chivas bat Tijuana et obtient sa première victoire en cinq matchs. Lors d’une rencontre où le Flock a souffert plus que prévu, il a pris les trois points au minimum contre certains Xolos qui avaient la cravate mais ne se sont pas matérialisés.

Avant et après l’expulsion

Le match a commencé et Chivas était très rapidement en tête du tableau de bord. Après 3 minutes, José Juan Macías a terminé le but après une passe d’Uriel Antuna, qui a été parfaitement aidé après les critiques qu’il a subies au cours de la semaine.

📹 #NoTeLoPerdas

G⚽⚽⚽L par José Juan Macías

Xolos 0-1 Chivas # LigaBBVAMX ⚽ #CreandoOportunidades ⚽ # PorLaEducation pic.twitter.com/EdTOYLqkQ5

РLIGA BBVA MX (@LigaBBVAMX) 22 f̩vrier 2020

D’après l’annotation, le Flock était supérieur à Tijuana et a pris le contrôle du ballon et du match. À la minute 19, Xolos devenait encore plus compliqué car, en raison d’une faute controversée, le coup de sifflet renvoyait Mauro Lainez et laissait l’équipe frontalière avec 10 pour le reste du match.

PLUS DE MAUVAISES NOUVELLES POUR LES ROJINEGROS! #AtlasxFOX se retrouve avec un de moins pour l’expulsion de José Abella pour un fer très dur sur Iturbe pic.twitter.com/xdSn2zP4H9

РFOX Sports MX (@FOXSportsMX) 22 f̩vrier 2020

L’expulsion de Lainez et la blessure spectaculaire de Chapo Sánchez ont déconcerté l’équipe de rojiblanco, qui n’a pas pu trouver le reste des 45 minutes sur le terrain.

Xolos l’avait

Pendant la partie complémentaire, le Xolaje n’a pas laissé constater l’infériorité numérique et s’est défendu avec les griffes. À 60 ′, il semblait qu’ils pouvaient égaler le match, après que l’arbitre ait marqué un penalty en sa faveur, Bryan Angulo l’a jeté au bâton et a perdu le plus clair pour Tijuana.

📹 #NoTeLoPerdas

🕞 61: CRIMINEL! Bryan Angulo a chargé depuis les onze marches; l’étoile sur le post. # LigaBBVAMX ⚽ #CreandoOportunidades ⚽ # PorLaEducation pic.twitter.com/SFPzD58hP3

РLIGA BBVA MX (@LigaBBVAMX) 22 f̩vrier 2020

Ceux dirigés par Gustavo Quinteros ont continué à proposer un jeu offensif aux Chivas, qui ont subi à quelques reprises les arrivées intenses des locaux. Celles de Luis Fernando Tena ont eu une occasion de 78 ′ qui a fini par être annulée hors de propos et sans plus de temps, elles ont clôturé la victoire au minimum contre les Xolaje.