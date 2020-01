📝 Débuts avec victoire et à domicile

Dans l’un des matchs les plus intéressants de la journée, l’Amérique a battu Tigres au minimum avec une très mauvaise performance des chats en raison de l’absence de leur buteur André Pierre Gignac.

Ils ont dû attendre encore une semaine mais les fans d’Azulcrema se sont rencontrés au stade Azteca pour assister à la première victoire du tournoi de Coapa avec le nouvel uniforme qu’ils ont présenté il y a quelques jours. En outre, les débuts du nouveau renfort des Eagles, Leo Suárez, ont eu lieu.

La polémique ne manque pas

Juste dans les premières minutes du match, il y a eu un mouvement important de Tigres qui a été annulé hors de sa place, ce qui, en cas de non-marquage, aurait pu être une pénalité en faveur. Cependant, après les répétitions, il est montré qu’il n’y a pas de hors-jeu, alors des personnages tels que l’ancien arbitre Felipe Ramos Rizo ont assuré, via son Twitter, qu’il aurait dû marquer la pénalité maximale.

Min 4 criminel en faveur des tigres qu’Isaac Rojas ne sanctionne pas, invente un hors-jeu qui n’existe pas.

– Felipe Ramos Rizo (@ramosrizo) 19 janvier 2020

Décision des archers

Les premières minutes étaient dignes de la deuxième journée de la Ligue MX, avec quelques occasions importantes et un match très tendu. Cependant, ce sont les archers des deux équipes qui ont décidé qu’il n’y aurait aucun mouvement sur le tableau de bord. Guillermo Ochoa et Nahuel Guzmán ont tous deux montré leur capacité à éviter un score.

En fait, Ochoa a refusé à Enner Valencia de battre son record négatif de 29 matchs sans marquer deux fois.

📹 #NoTeLoPerdas

🕞 38: ARCHERS DUEL! Guillermo Ochoa intervient pour empêcher les Tigres de prendre la tête du tableau de bord. # LigaBBVAMX ⚽ #SienteTuLiga pic.twitter.com/57h4DWRlne

– LIGA BBVA MX (@LigaBBVAMX) 19 janvier 2020

Le tigre s’est endormi

Pour la seconde mi-temps, Tigres a tenté d’imposer un rythme, mais ce n’était pas suffisant et América a réussi à ouvrir le score à 68 ′ grâce à un grand jeu de Giovanni Dos Santos que Henry Martin a réussi à fermer pour marquer le premier de la nuit. Quelques minutes plus tard, Nahuel a sauvé Tigres de la seconde, mais l’équipe royale n’a pas réagi. Les dernières minutes, la photo de la «Tuca» Ferretti était dédiée au denfender tandis que les bluecreams cherchaient la seconde de la nuit qui n’était pas arrivée.

📹 #NoTeLoPerdas

G⚽⚽⚽L d’Henry Martin

América 1-0 Tigres # LigaBBVAMX ⚽ #SienteTuLiga pic.twitter.com/yQvUBr1BWz

– LIGA BBVA MX (@LigaBBVAMX) 19 janvier 2020

Journée record

Ce jour deux de la Clausura 2020 de la Liga MX signifiait le 400e match de Jorge Torres Nilo, qui a fait ses débuts avec Atlas dans la Clausura 2006. De plus, l’Amérique a ajouté sa 3 000e réunion dans le football mexicain et avec le but de Henry Martin , ils ont ajouté 5 000 notes tout au long de l’histoire du championnat mexicain.

FÉLICITATIONS! 👏🇲🇽ðŸ

▶ exLe Mexicain Jorge Torres Nilo a atteint 400 matchs en #LigaBBVAMX avec 32 619 minutes sur le terrain. Il a fait ses débuts avec Atlas dans le tournoi # Clausura2006 ◀ ️ pic.twitter.com/Pc6w46RW28

– LIGA BBVA MX (@LigaBBVAMX) 19 janvier 2020