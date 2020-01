📝 Huachipato approfondit la crise U en la battant 2-1

L’U du Chili était celui qu’il souhaitait le plus au cours de la première mi-temps et, bien que sans arrivées trop claires, il ait toujours cherché à porter le poids du jeu sur ses épaules. Ce qui est inquiétant, ce sont les lagunes du U en défense, ce qui donne aux adversaires la possibilité d’arriver avec danger lorsqu’ils avancent sur leurs lignes.

La seconde période a commencé avec deux opportunités très claires pour Huachipato: dans la première, De Paul a dramatiquement couvert la main de Sanchez Soteldo. Quelques minutes plus tard, l’ouverture est arrivée: Tapia a réussi à frapper une balle depuis la droite. C’était 1-0, un résumé difficile pour l’U.

A partir de ce moment, Huachipato a essayé de refroidir, de ralentir, de tout couper. Faisant appel aux fautes comme mesure tactique, les locaux ont compacté leurs rangs et compliqué considérablement les laïcs, qui semblaient trop dépendants d’Ángelo Henríquez, tandis que leurs compagnons étaient trop statiques dans les positions offensives.

L’un des rares échecs de la dernière ligne de Huachipato dans ces minutes a généré un espace dont Henríquez lui-même a profité avec un tir de l’extérieur de la zone qui s’est écrasé dans le poteau gauche. Le son vibrant de la perche semblait prononcer le résultat: si cela n’était pas entré, lequel?

(À L’AIR) @udechile BUT! Joaquín Larrivey a marqué à 75 ‘lors d’un penalty 1-1 contre @ Huachipato à Talcahuano.

Écoutez https://t.co/mBHOimsbpr en connexion avec @RadioPortales. #CampeonatoNacional 🇨🇱 pic.twitter.com/rjtCnhdFr7

– Radio Sport Chile (@RadioSportChile) 26 janvier 2020

Mais le VAR est apparu. L’arbitre a passé en revue un jeu qui avait déjà été oublié, Cuevas s’était glissé dans la zone pour retirer le ballon de Montillo et, sur l’impulsion, a touché le ballon avec son bras droit. Joaquín Larrivey a demandé le ballon et, avec un tir puissant, à mi-hauteur, à la gauche du gardien Castillón, il a tourné 1-1. Premier but de l’Argentine pour les laïcs.

Le tirage au sort a fait sortir les locaux de leur abri et s’est approché de l’arc en U, apportant une touche de drame au jeu: à ce moment-là , l’un d’eux pouvait gagner. Ensuite, il y a eu un jeu très discutable que le VAR a rejeté, lorsque le défenseur U Del Pino Mago a touché le ballon avec sa main dans la zone.

Et quand il n’y avait plus de temps pour rien, un talon Poconte et un autre échec au bas du U ont permis à Joffre Escobar, dans la petite zone, de mettre le 2-1. Un vrai coup dur pour les laïcs.

90 + 5 ‘- Match terminé! ⚽️

Avec des buts de Tapia et Escobar pour Huachipato et Joaquín Larrivey, nous sommes tombés contre Huachipato en CAP. Nous nous préparons pour le match contre Curicó Unido au National.

HUA 2-1 UCH | #VamosLaU 🤘 pic.twitter.com/Zysi733wMA

РUniversit̩ du Chili (@udechile) 26 janvier 2020