📝 Il n’a pas pu avec León: Monterrey est le dernier du classement

LeĂłn rejoint les Ă©quipes qui abolissent la couronne Rayados.

La mauvaise passe se poursuit pour Monterrey, en ce moment elle ajoute deux unités, deux nuls et trois défaites en cinq matchs de la Clausura 2020.

Le chiffre est pire aprĂšs la dĂ©faite contre Leon, puisqu’il est officiellement devenu le champion avec le pire dĂ©part, depuis Santos en 2015 et Chivas en 2017.

đŸ“č # NoTeLoPerdas

🕞 40 ’: G⚜⚜⚜L! JesĂșs Gallardo entre dans le deuxiĂšme poteau et pousse le ballon dans le but. Monterrey remporte dĂ©jĂ le match.

LeĂłn 0-1 Rayados # SienteTuLiga âšœ # CrĂ©er des opportunitĂ©s âšœ # PorLaEducaciĂłn pic.twitter.com/R1Gdp355qj

– LIGA BBVA MX (@LigaBBVAMX) 9 fĂ©vrier 2020

Aujourd’hui, La Pandilla a de nouveau Ă©tĂ© inefficace dans l’arc rival, les opportunitĂ©s gĂ©nĂ©rĂ©es, principalement par Rogelio Funes Mori, n’ont pas fonctionnĂ©. Gallardo a ouvert le score avant la pause, mais Luis Montes a Ă©galĂ© presque immĂ©diatement,

đŸ“č # NoTeLoPerdas

🕞 45 + 4 ’: G⚜⚜⚜L! Luis Montes profite du rebond pour dĂ©finir par le bas et Ă©galiser le match.

LeĂłn 1-1 Rayados # SienteTuLiga âšœ # CrĂ©er des opportunitĂ©s âšœ # PorLaEducaciĂłn pic.twitter.com/Se7sNKCee5

– LIGA BBVA MX (@LigaBBVAMX) 9 fĂ©vrier 2020

En plus du score contre, la famille royale a reçu un coup d’humeur, Nicolas Sanchez a vu le carton rouge en raison d’une “pĂ©nalitĂ©” qui finalement n’a pas Ă©tĂ© marquĂ©e sur le terrain. Striped n’a pas rĂ©cupĂ©rĂ©.

Progressivement, la dĂ©fense de “Le Turc” perd du terrain et la bĂȘte parvient Ă ouvrir le jeu en sa faveur. Ismael Sosa a placĂ© le deuxiĂšme sur le tableau de bord.

đŸ“č # NoTeLoPerdas

🕞 57 ’: G⚜⚜⚜L! Ismael Sosa place son tir loin de la portĂ©e du gardien et Leon le fait basculer.

LeĂłn 2-1 Rayados # SienteTuLiga âšœ # CrĂ©er des opportunitĂ©s âšœ # ByLaEducation pic.twitter.com/Gjn9xygAJ9

– LIGA BBVA MX (@LigaBBVAMX) 9 fĂ©vrier 2020

À la diffĂ©rence d’un Rayados pressĂ© et Rodolfo Pizarro est rĂ©apparu sur le terrain, mais cela n’a servi Ă rien. “Chapito” Montes a donnĂ© le coup de grĂące Ă l’actuel champion avec 3-1.

đŸ“č # NoTeLoPerdas

🕞 75 ’: G⚜⚜⚜LAZOO! Super coup de Leon. Luis Montes a retirĂ© le gardien de but et dĂ©fini pour marquer son deuxiĂšme but du match et le troisiĂšme de «Los Esmeraldas».

LeĂłn 3-1 Rayados # SienteTuLiga âšœ # CrĂ©er des opportunitĂ©s âšœ # ByLaEducation pic.twitter.com/oLLmdXQlMY

– LIGA BBVA MX (@LigaBBVAMX) 9 fĂ©vrier 2020

Le rĂ©sultat d’aujourd’hui rompt une bonne sĂ©quence de Monterrey contre Leon, car jusqu’Ă prĂ©sent, ils ont ajoutĂ© 11 matchs sans perdre contre les Ă©meraudes. Contrastes dans le tableau: Nacho Ambriz est premier, Antonio Mohamed s’enfonce dans le fond.