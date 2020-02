📝 Junior n’a pas pu avec Once Caldas, faire match nul 0-0 et perdre le pied en championnat

Le Junior de Barranquilla a dominé le jeu mais n’a pas pu spécifier ce domaine sur le tableau de bord.

Quel a été le plus gros péché de Junior dans le jeu? Sa faible efficacité. Avec une possession de 60% et 15 occasions de danger, il n’a réussi à envoyer le ballon au but rival que 3 fois. C’est trop peu pour soutenir des revendications réalistes pour conserver la victoire.

L’équipe du professeur Comesaña López a cherché de longues transitions pour Borja et Gutierrez, mais a presque toujours trouvé une défense Once Caldas capable d’absorber leurs tentatives sans plus de risques. Bien que je décide plus que l’équipe visiteuse, Junior ne savait pas comment résoudre les problèmes posés par son rival.

Face à l’incapacité de l’attaque locale et à la conformité de la visite, le 0-0 semblait un bon résultat pour un match qui ne sert qu’à distancer les deux premières positions du tableau. Maintenant, Junior est classé 8, avec 8 points; tandis que Once Caldas se classe 11e avec 7 points.