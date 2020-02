📝 Le PSG domine Lyon aux retrouvailles de Cavani avec l’objectif

L’Uruguayen a de nouveau marqué en Ligue 1 tandis que le PSG battait Lyon.

La saison compliquée de l’OL allait toujours avoir sa visite du Paris Saint Germain. Après tout, sa campagne a été irrégulière tout au long du parcours, occupant jusqu’à présent une neuvième place discrète au classement. Le PSG, après la victoire d’aujourd’hui avec près de deux fois plus de points que Lyon, était responsable de la diffusion précoce des ambitions rivales.

Un Angel Di María qui a été superbe sous la direction de Tuchel était un candidat logique pour ouvrir le score, ce qu’il a fait à 22 ′ du match.

Peu de temps après, à 38 ′, Kylian Mbappé est apparu au second de la nuit, il a commencé à écrire une histoire que plusieurs ont vu venir.

Cependant, le démarrage de la deuxième phase ferait chuter le troisième des locaux après un but curieux à la porte de Fernando Marçal. Le but et l’assistance sont venus de deux mauvais coups qui ont rebondi sur les joueurs du PSG, culminant avec une chaussure Marçal qui a liquidé toute intention du gardien Lopes d’intervenir.

Martin Terrier et Moussa Dembélé ont décoré le tableau de bord de ce qui aurait pu inspirer un retour épique de trois buts, après deux coups fermes à 52 ′ et 59 ′ respectivement. Mais 20 minutes plus tard, à 79 ′, Cavani liquiderait tout avec son premier but en championnat depuis août.