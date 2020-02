📝 Le Rouge a fait le combat en s’imposant 1-0 à domicile pour le Sud-Américain

Independiente a affrontĂ© Fortaleza Esporte Clube alors que les Ă©chos de la dĂ©faite dans le classique contre Racing n’Ă©taient pas encore Ă©teints. Contraint de tourner la page rapidement, le Rouge a Ă©galement dĂ» faire face Ă un climat au stade Libertadores de AmĂ©rica Ă©tait loin d’ĂȘtre une fĂȘte.

La rĂ©alitĂ© de Fortaleza Ă©tait diffĂ©rente, l’Ă©quipe dirigĂ©e par le lĂ©gendaire gardien RogĂ©rio Ceni, qui a fait ses dĂ©buts absolus dans les tournois internationaux. Independiente a commencĂ© le match en appuyant, dĂ©terminĂ© Ă entrer pleinement dans le match, mais le plus clair de ces minutes Ă©tait pour Fortaleza, lorsque le 11, Osvaldo, Ă©tait face Ă face avec Campaña et sa dĂ©finition allait juste au-dessus. C’Ă©tait un avertissement que toute distraction Ă l’arriĂšre d’Independiente pourrait lui coĂ»ter trĂšs cher.

Le deuxiĂšme avertissement est arrivĂ© Ă 19 â€Č, lorsqu’une autre erreur dans la sortie du Rouge a gĂ©nĂ©rĂ© une attaque de Fortaleza, une passe filtrĂ©e Ă l’arriĂšre de Barboza qui a laissĂ© Campaign main dans la main avec David. Le gardien uruguayen a contenu la premiĂšre tentative et, dans la seconde, David a encore Ă©chouĂ©. Le rouge a Ă©tĂ© sauvĂ©.

Independent n’a pas retrouvĂ© les routes avant une Ă©quipe bien protĂ©gĂ©e, accroupie, prĂȘte Ă partir trĂšs vite, avec de longs cols Ă la moindre occasion. À cette Ă©poque, Leandro FernĂĄndez Ă©tait celui qu’il aimait le plus dans le Red.

Le plus clair d’Independiente a atteint 34 â€Č, lorsqu’un bon centre de Socella depuis la droite a trouvĂ© BenĂ­tez qui, en pop-corn, a envoyĂ© une tĂȘte qui a touchĂ© la verticale gauche. Le cri de but est restĂ© dans la gorge des fans qui n’ont pas rĂ©ussi Ă Ă©vacuer toute la colĂšre.

La premiĂšre mi-temps s’est terminĂ©e lorsqu’une escarmouche dans la zone Independiente (saisies, coups de couteau et plusieurs poussĂ©es) s’est terminĂ©e par l’expulsion de SĂĄnchez Miño Ă Independiente et de Quintero Ă Fortaleza. Les deux avec 10 sont allĂ©s au vestiaire pour se prĂ©parer une deuxiĂšme fois avec plus d’espace.

Au dĂ©but de la seconde moitiĂ©, les meilleures opportunitĂ©s pour Independiente se sont produites lorsque MartĂ­n BenĂ­tez et Silvio Romero se sont rencontrĂ©s, reliant de bons murs Ă droite de l’attaque pour filtrer la dĂ©fense brĂ©silienne. Pusineri a repoussĂ© Socella pour couvrir l’espace qui lui restait aprĂšs l’expulsion de SĂĄnchez Miño. Le rouge semblait plus solide Ă cette hauteur.

Et le prix est venu, car Ă 5 â€Č une bonne passe de Romero a trouvĂ© Bustos dans la zone, qui a renvoyĂ© un centre prĂ©cis vers Leandro FernĂĄndez pour 1-0. Le but qu’il a dĂ» se calmer Ă Independiente, ce qui a Ă©tĂ© un soulagement Ă©galement orientĂ© vers ce qui s’est passĂ© ce week-end.

Moins poignardant qu’en premiĂšre mi-temps, Fortaleza a Ă©tĂ© plus sporadique pour crĂ©er des situations, mais quand il les a, il a remis ses attaquants devant Campaña, trĂšs responsable de garder l’arche Ă zĂ©ro, Ă cette hauteur du match. Au-delĂ de cela (et de l’incroyable but que Romarinho a ratĂ© Ă 25 â€Č), Independiente a contrĂŽlĂ© le jeu, mais il a dĂ» ĂȘtre liquidĂ© afin de ne pas s’exposer Ă de mauvaises surprises sur la fin.

À 30 â€Č, MartĂ­nez a ratĂ© la chance de le liquider lorsqu’un centre parfait de Bustos l’a trouvĂ© seul, presque dans la petite zone, et sa tĂȘte a dĂ©passĂ© la base du poteau droit. Mais il ne restait plus beaucoup de temps. Ce fut le triomphe de Red Ă ses dĂ©buts en AmĂ©rique du Sud, une victoire serrĂ©e qui sert Ă commencer Ă refermer les blessures. Bien sĂ»r, la sĂ©rie est ouverte et dans 15 jours nous devrons aller chercher le classement dans le nord du BrĂ©sil.