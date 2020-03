📝 L’Espagne s’est retrouvée avec la victoire sur la finale contre l’Angleterre

Le match était déjà terminé, les émotions n’étaient pas venues et il semblait que tout se dirigeait vers un match nul entre les équipes nationales féminines d’Angleterre et d’Espagne. À la fin, Alexia Putellas a semblé donner à l’équipe nationale espagnole la victoire sur la difficile équipe anglaise lors du match amical disputé au Toyota Stadium au Texas.

Dur depuis le début, gagné à la fin

⚽ ARRIVÉ !!! GOOOOOL GOOOOOL GOOOOL D’ESPAGNE !!!

¡TESTARO DE @ alexiaps94 DIRECTEMENT AU FOND DE LA MALLA !!!

Quel coup de tableau blanc de @SeFutbolFem !!

📺 @teledeporte

ðŸ´ó §ó ¢ó ¥ó ®ó §ó ¿ 🆚 🇪🇸 | 83 ’| 0-1 #JugarLucharYGanar #SheBelievesCup pic.twitter.com/wYZTgs1SAE

– Équipe espagnole de football féminin (@SeFutbolFem) 11 mars 2020

Ce n’était pas un match facile pour l’équipe espagnole de football féminine, elle a dû beaucoup lutter pour remporter la finale. L’Angleterre était une équipe très difficile en termes de défense et au début, elle a mis la défense de l’Espagne en difficulté plusieurs fois, ce qui a été très bien soutenu grâce aux bonnes interventions de ses deux centrales: Andrea Pereira et Mapi León. Alexia Putellas est entrée dans la seconde moitié pour remplacer Mariola Caldentey et l’a fait de façon formidable puisqu’à 83 ′ il a trouvé l’occasion de botter le but défendu par Telford et a marqué le but gagnant.

L’Angleterre a cédé le pas en seconde période et a fini par payer très cher

Nous avons créé de bonnes chances ici à Frisco, mais rien à montrer pour le moment.

Prochaine moitié à venir, en direct sur @BBCFOUR! pic.twitter.com/canuoWru1v

– Lionnes (@Lionesses) 11 mars 2020

La première mi-temps de l’Angleterre était l’antithèse de ce que l’équipe était en seconde mi-temps. Scott, Parris et Nobbs ont été le fil conducteur de l’équipe lors de leur meilleur moment du match, en première mi-temps. L’équipe anglaise a bien géré le ballon et les Espagnols ont été maîtrisés dans leur domaine, ils n’ont pas pu trouver d’issue et étaient proches de marquer. Lorsque la première partie s’est terminée, l’Espagne a pris une pause et dans les 45 ′ restants, elle était propriétaire du ballon et l’Angleterre n’a plus pu trouver le retour. Presque à la fin, ils parviennent à égalité grâce à Nikita Parris.

La victoire était l’injection d’âme dont l’Espagne avait besoin

⏰ FIN DU MATCH !!!!

Superbe performance de l’Espagne dans sa première participation à la #SheBelievesCup!

GRANDE ÉQUIPE !!

📺 @teledeporte

ðŸ´ó §ó ¢ó ¥ó ®ó §ó ¿ 🆚 🇪🇸 | 90 ’| 0-1 #JugarLucharYGanar #SheBelievesCup pic.twitter.com/2ZtTwUTKSY

– Équipe espagnole de football féminin (@SeFutbolFem) 11 mars 2020

Gagner l’Angleterre de un à zéro en surmontant une première mi-temps qui n’a pas été facile est extrêmement important pour les esprits des joueurs espagnols. L’idée de jeu de l’équipe est claire: prioriser la possession du ballon, jouer par le bas et une fois le ballon perdu, appuyer rapidement pour le récupérer. Lorsque les choses ne se passent pas comme prévu, le fait d’avoir des joueurs comme Aitana Bonmati, Alexia Putella et Marta Cardona fait la différence. L’Espagne était juste gagnante.