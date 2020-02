📝 Naples confirme sa résurrection

DeuxiĂšme victoire consĂ©cutive des Napolitains qui les rapproche un peu de l’Europe. La Sampdoria l’a combattu jusqu’Ă la derniĂšre minute.

Il a commencĂ© rapidement en frappant l’Ă©quipe de Gattuso avec un but de Milik en tĂȘte Ă la deuxiĂšme minute. C’Ă©tait difficile pour lui d’entrer dans le match Ă la Sampdoria et quand il a voulu le rĂ©aliser, il perdait dĂ©jĂ 0-2 en raison d’un but d’Elmes en un quart d’heure. Ce n’Ă©tait pas un peu plus, les larmes du MacĂ©donien pour marquer son premier but avec Napoli ont tout dit.

Peu Ă peu, la Sampdoria Ă©tait encouragĂ©e et s’ils voulaient vaincre ce match, ils auraient besoin de Quagliarella, qui Ă 37 ans rĂ©cemment achevĂ© ne perd pas son nez. GastĂłn RamĂ­rez avait la possibilitĂ© de nouer avant la pause, mais son tir a frappĂ© le poteau.

La deuxiĂšme partie allait avoir un rythme dĂšs la premiĂšre minute. Le VAR a Ă©tĂ© protagoniste en annulant un but Ă GastĂłn RamĂ­rez Ă la main, mais ceux de Ranieri ne se sont pas rendus. Quagliarella a imposĂ© un penalty et Gabbiadini a Ă©galisĂ© Ă 72 minutes. J’Ă©tais parti.

Le match pourrait tomber pour l’un ou l’autre camp, dans un jeu isolĂ© ou de mauvaise fortune. Un tir demi-tour d’Insigne a touchĂ© le visage d’un dĂ©fenseur, a induit le gardien en erreur et a laissĂ© 2.3 sur une plaque pour Demme. Le match Ă©tant mort, Mertens a profitĂ© d’un mauvais dĂ©part du but de la Sampdoria pour la finale 2-4.

