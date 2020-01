📝Dans les pénalités, Dorados impose 6-5 à Chivas et obtient la passe

Dans un match oĂč la tension Ă©tait perçue, un but de Chivas a prolongĂ© le match jusqu’aux tirs au but, oĂč une erreur de Miguel Ponce a donnĂ© la victoire aux mĂ©dailles d’or de Miguel Patiño et les a envoyĂ©s en quarts de finale de la MX Cup. .

Précédente

Dorados est venu rencontrer un Ă©quilibre mondial en faveur, cinq victoires sur trois des Chivas en neuf matchs jouĂ©s. L’Ă©quipe de Sinaloa a remportĂ© le match aller de la Coupe MX avec un score de 2 Ă 1, le Flock Ă©tait donc Ă la recherche du retour.

# Historique

Nous vous invitons Ă en savoir un peu plus sur l'histoire entre @Dorados et @Chivas dans les tournois #CopaMX 🏆

⚜ #SienteTuLiga ⚜

– Copa MX (@CopaMx) 29 janvier 2020

Et Oribe?

L’Ă©quipe de Luis Fernando Tena est allĂ©e sur le terrain sans attaquant nominal. Avec JosĂ© Juan MacĂ­as et Alexis Vega blessĂ©s, on supposait qu’Oribe Peralta allait jouer le rĂŽle de marqueur mais ‘Flaco’ a dĂ©cidĂ© de le garder sur le banc.

đŸ‡«đŸ‡· C'est le XI de #PuroMexicano qui se battra ce soir pour la passe en # CopaMX🏆

Cal @calientesports vous offre les meilleures momies! đŸ€© Inscrivez-vous et recevez 400 $ en cadeau

– CHIVAS (@Chivas) 29 janvier 2020

La premiĂšre fois

Les habitants ont commencĂ© la rencontre en exerçant une pression Ă©levĂ©e Ă la recherche d’une erreur rojiblanco qui pourrait les aider Ă ouvrir le tableau de bord. À la 6e minute, Chivas a ratĂ© une occasion de but importante mais aprĂšs beaucoup d’insistance, Chicote CalderĂłn a trouvĂ© un ballon dans la zone qu’il a achevĂ©e du Chili et a ainsi Ă©galĂ© le score mondial Ă 23 ‘.

Le reste de la premiĂšre mi-temps, les fans ont vĂ©cu un aller-retour oĂč RaĂșl Gudiño et Luis LĂłpez ont montrĂ© leur dĂ©fense de leurs objectifs respectifs.

đŸ˜± CHILENA HIT! đŸ˜±

Avec ce mouvement de tactique fixe qui s'est terminĂ© par un «Chicotazo» de CalderĂłn, nous avons ouvert le score Ă CuliacĂĄn. đŸ‡«đŸ‡·đŸ

– CHIVAS (@Chivas) 29 janvier 2020

DeuxiĂšme temps

En 45 minutes beaucoup plus calme, par rapport Ă la premiĂšre mi-temps, encore une fois les archers ont Ă©tĂ© cruciaux pour que le cri de but ne retentisse pas au stade Banorte. Les derniĂšres minutes, Dorados a essayĂ© d’insister davantage mais il ne l’a pas atteint, le temps rĂ©glementaire Ă©tait terminĂ©, et il Ă©tait dĂ©fini dans les pĂ©nalitĂ©s.

🔚 | Le temps rĂ©glementaire s'est terminĂ© par un match nul mondial Ă #LaPecera et nous allons aux tirs au but! đŸ˜± Vamoooooooos #Dorados!

đŸ"ș @ESPNmx 2

đŸ"» @RadioSinaloaFM et @ Maxiradio103

– #ConElPezHastaElFinal (@Dorados) 29 janvier 2020

Les sanctions

Les collecteurs des deux Ă©quipes ont parfaitement jetĂ© leurs pĂ©nalitĂ©s jusqu’Ă ce qu’ils atteignent la mort subite, c’est lĂ que Luis LĂłpez s’est dĂ©guisĂ© en hĂ©ros en arrĂȘtant la charge de Miguel Ponce et ainsi obtenir la passe pour les quarts de finale.

🔚 | Le match est terminĂ© dans #LaPecera et le Great Fish est dans les quarts de finale de @CopaMx gentlemen !!! 🙌🙌🙌 # ConElPezHastaElFinal 💛

– #ConElPezHastaElFinal (@Dorados) 29 janvier 2020