📝La société Agüero-De Bruyne sauve la ville

Victoire par le minimum de la City contre le Sheffield qui lui permet de s’installer en deuxième position en l’absence de ce que fait le Leicester.

Le scénario était censé être celui d’un jeu apparemment simple, mais la ville a dû travailler la victoire au domicile du Sheffield. Gabriel Jesus a encore échoué un penalty et jusqu’à la deuxième partie, aucun but n’a été vu. De Bruyne et Agüero devaient marquer l’unique but du match et donner trois points à ceux de Guardiola qui les rendent forts en deuxième position. L’autre bonne nouvelle outre la victoire, le retour de Laporte au onze de départ.

Gabriel Jesus et les pénalités … une peine maximale

Gabriel Jesus a maintenant raté plus de pénalités (3) qu’il n’en a marqué (2) pour Man City en Premier League.

Le déni de Jésus. ❌ pic.twitter.com/raNdJUqEpK

Le Brésilien peut avoir de nombreuses vertus, mais bien sûr celui d’assumer la responsabilité des sanctions, non. Encore une fois, il a encore échoué et cette fois il a déjà raté plus de pénalités que lui, quelque chose ne fonctionne certainement pas lorsque Gabriel Jesus est prêt à lancer à 11 mètres.

2020, année de Kun

AGUERO EN 2020:

🥠4 matchs

⚽ 7 buts

Il a marqué des buts à chaque match qu’il a joué! pic.twitter.com/4nqdo41XI5

Il n’y a pas de match qui joue et qui ne marque pas, Kun Agüero a encore fait une différence en fonction des buts et dans ce cas, le seul but du match est venu de ses bottes. Il continue avec le bon déroulement du face à porte et il est clair que le match qui joue le match qui marque, aujourd’hui il a dû quitter le banc pour arranger le match, Guardiola n’a aucun doute sur qui est son attaquant.

On continue de parler de Kevin

AUTRE aide.

15 pour la saison pour @DeBruyneKev ⚡ pic.twitter.com/EDXVgRjhNP

Si Agüero les marque, De Bruyne assiste, le Belge est le roi de la passe dans ce Premier et l’a démontré à chaque match. Grâce à cette passe, Agüero a pu marquer le but du match et Kevin ajoute déjà avec ces 15 passes à cette période de la saison. Il est scandaleux de trouver facilement ses coéquipiers.