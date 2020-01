📝L’Amérique et Tijuana distribuent des points à la frontière

Dans un match attendu, l’Amérique et Xolos ont distribué des points. La première mi-temps a été remportée par une équipe très agressive de Tijuana qu’il voulait mais ‘Memo’ Ochoa ne les a pas quittés et pour la seconde moitié, ceux dirigés par Miguel Herrera ont volé le ballon mais n’ont pas trouvé où.

Le précédent

L’Amérique est venue faire de nombreuses victimes, mais a ajouté des résultats positifs. Le Hot Stadium est une zone compliquée pour la plupart des équipes, donc Xolos devrait profiter de la localité.

Merci à Ochoa!

Le jeu des frontières a commencé d’une meilleure façon les 45 premières minutes avec deux occasions importantes de Bolaños et Mendoza. Cependant, l’Amérique a réagi immédiatement et Giovani Dos Santos a eu le plus clair.

Dès les 15 premières minutes, Guillermo Ochoa était responsable que Xolos n’ait pas cassé le zéro. À plusieurs reprises, ses arrêts ont empêché l’équipe d’Azulcrema d’aller se reposer dans une situation désavantageuse.

La première mi-temps était en deçà des attentes que l’on avait eues dans un duel aussi important, la photo de Gustavo Quinteros a essayé plus mais ne l’a pas atteint.

Camilo Sanvezzo en première instance et Miler Bolaños aux enchères sont sur le point d'ouvrir le score.

Le VAR a refusé le but à l’Amérique

Pour la partie complémentaire, ceux de Tijuana ont cessé de trouver leurs joueurs d’attaque et l’Amérique a commencé à dominer le match, avec des occasions importantes de Leo Suarez.

L’équipe de Miguel Herrera s’est approprié le ballon au cours des 20 dernières minutes, mais les centres «Gio» n’ont pas favorisé Henry Martin.

En fin de compte, l’insistance de Coapa a entraîné un penalty qui a été marqué à la minute 80, ce qui semblait être la solution «Ame» pour briser le zéro. L’arbitre central s’est approché pour vérifier la revue VAR et a annulé la pénalité maximale.

ILS ÉTAIENT UNE MARQUE CRIMINELLE POUR L'AMÉRIQUE, MAIS LE VAR DIT NON!

