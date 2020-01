📝Tigers gagne et somme de trois pour la première fois

L’équipe de Ricardo Ferretti a gagné deux par un contre un Atlas qui a donné beaucoup de combat. De cette façon, ils ont atteint les quatre points sur les neuf possibles et étaient aux premières places du tournoi Clausura, pendant ce temps, Atlas est resté avec les mêmes trois points qu’auparavant. Le VAR a joué un rôle très important dans le jeu, car grâce à cela, il a fini par imposer une pénalité en faveur de la visite.

Les tigres se serrent et marquent

Les félins ont montré que lorsqu’ils ont le ballon sur leurs pieds, ils peuvent générer beaucoup de dégâts de la hiérarchie de leurs joueurs et la capacité de résoudre une situation rapidement. Ce n’était pas du tout un jeu facile, Atlas les a mis en difficulté plus d’une fois, laissant en évidence des échecs défensifs qui finissent par coûter très cher en cas d’élimination. Luis Quiñones était la grande figure du match, montrant une grande qualité, vitesse et odeur de but, sa condition physique s’est nettement améliorée et cela a été remarqué très rapidement sur le terrain, en cours d’exécution pendant les quatre-vingt-dix minutes du match. Les buts pour Tigres ont été marqués par Quiñones (10 ′) et Gignac (64 ′), pour Atlas a marqué Ignacio Geraldino (49 ′).

Atlas a commencé avec la seconde mi-temps mais ne l’a pas retenu

Les Foxes ont entamé la seconde moitié du match à un rythme très rapide, surprenant Tigres et générant en quelques minutes une pénalité en faveur qui finirait par tourner Ignacio Jeraldino. Le penalty a dû être revu par le VAR car l’arbitre de première instance n’avait rien chargé. La forte entrée de “Chaca” Rodríguez à Edson Rivera a été celle qui a conduit à la peine maximale. En quelques minutes, le but de Gignac viendrait, ce qui désavantagerait Atlas, une situation qui ne pouvait pas être inversée. Dans les dernières minutes, ils ont fait match nul après un très bon centre qui finit par relier Brayan Trejo et qui se rapproche très près du bâton de l’arc défendu par Nahuel Guzmán.

La défense reste le talon d’Achille des Tigres

Alors que la victoire était très importante et est venue comme une bouée de sauvetage pour sauver les Tigres d’un début de saison faible, les défauts défensifs que l’équipe de Ferretti traverse sont devenus évidents. L’entraîneur se concentrera sûrement beaucoup plus sur cet aspect de l’équipe car avec des mouvements isolés, ils ont réussi à mettre les chats en difficulté une fois.