📝U du Chili a gagné et semble avoir trouvé son chemin

L’équipe d’Hernán Caputto a gagné par trois à zéro contre Unión La Calera et accumule sa deuxième victoire consécutive au championnat. Les trois points obtenus aujourd’hui ont un goût particulier puisqu’ils ont réussi à faire avancer la rencontre à la fin, quand Unión La Calera était déterminé à garder l’égalité. Les buts pour le blues ont été marqués par Diego Carrasco, Pablo Aránguiz et Matías Nicolás Rodríguez.

Quand tout est devenu compliqué, Aránguiz a trouvé le chemin

90 + 4 ‘- Match terminé! ⚽️

Avec des buts de Carrasco, Aránguiz et Rodríguez, nous avons gagné 3-0 au National contre Unión La Calera.

Nous avons encore ajouté à 3 et nous allons avec tout à Porto Alegre !!!

UCH 3-0 ULC | #VamosLaU 🤘 pic.twitter.com/Zb6Qxr1kCN

РUniversit̩ du Chili (@udechile) 8 f̩vrier 2020

La victoire d’aujourd’hui à l’Université du Chili est une injection psychique pour l’équipe et les fans, en particulier pour la façon dont le jeu se déroulait et comment ils pouvaient le faire flotter en finale. Dans la première partie, Diego Carrasco (24 ′) était en charge d’ouvrir le score pour les Bleus, mais tout au long du match et presque jusqu’à la fin, l’équipe de Hernán Caputto a dû souffrir contre une Union La Calera qui Il l’a fait avec le ballon et les a blessés. À 54 ′, ils sont restés avec un joueur de moins après l’expulsion de Joaquín Larrivey et ont dû combattre pratiquement toute la seconde moitié avec un joueur de moins. Lorsque la Cement Machine était plus près de marquer, Pablo Aránguiz était en charge d’effectuer une très longue course qui se terminerait dans le but et mettrait le jeu à zéro à la 87 ′ minute. Celui qui a mis la fraise à la fin était Marías Rodríguez qui a marqué dans les 90 ′.

La Calera avait tout pour nouer mais n’a pas pu en profiter

54 ‘- ROUGE. Double carton jaune pour Joaquín Larrivey. Il nous reste 10.

UCH 1-0 ULC | #VamosLaU 🤘

РUniversit̩ du Chili (@udechile) 8 f̩vrier 2020

La deuxième mi-temps n’a pas pu démarrer de la meilleure façon pour les hommes de Juan Pablo Vojvoda, rapidement l’Universidad de Chile s’est retrouvé avec un de moins après l’expulsion de Larrivey et ce moment n’a pas su profiter des Reds. Tout au long de la seconde mi-temps, ils étaient très susceptibles de marquer et d’obtenir l’égalité sur le tableau de bord, mais la mauvaise fin de jeu et aussi un peu de malchance ne leur ont pas permis de marquer même un but. Dans le 81 ′, Thomas Rodriguez a été expulsé.

Deuxième victoire en ligne pour le “U” et l’illusion se renouvelle

´90 Troisième but de l’Universidad de Chile UCH 3 – ULC 0 #vamosCalera

– Unión La Calera SADP (@ulcsadpoficial) 8 février 2020

Il a fallu deux ans aux Bleus pour atteindre leur deuxième victoire consécutive, ce qui ne s’était pas produit depuis 2018. Le maintien d’une bonne séquence positive est toujours important pour n’importe quelle équipe, mais pour l’Université du Chili, cela devient quelque chose de fondamental. Le combat cette fois n’est pas seulement pour le championnat, mais aussi pour rester dans la catégorie la plus élevée du football chilien. La prochaine rencontre du “U” sera pour la Copa Libertadores contre Porto Alegre International, le mardi 11 février et pour le championnat local qu’ils disputeront le samedi 15 février contre Santiago Wanderers à 12h00 GMT.