📷Les Diables ont un nouvel uniforme

Les joueurs de l’AmĂ©rica de Cali ont portĂ© leur nouvel uniforme aujourd’hui dans la pratique du matin.

đŸ‘čđŸƒđŸ»â€â™€ LibĂ©ration d’uniformes! Ce matin, nos joueurs ont portĂ© leurs nouveaux vĂȘtements d’entraĂźnement au siĂšge social de La Candela Sports. Nous remercions nos sponsors @postobonoficial et @SuperGIROS_ pour continuer Ă soutenir les champions de Colombie. # LasEscarlatas pic.twitter.com/00NGADZbRl

– AmĂ©rica de Cali Femenino (@AmericaCaliFem) 5 fĂ©vrier 2020

Non seulement c’Ă©tait une journĂ©e de photos, mais c’Ă©tait une journĂ©e de pratique. Le matin, l’entraĂźnement s’est dĂ©roulĂ© au siĂšge de La Candela Sports et ils ont eu la participation de leurs nouveaux renforts: Jessica Caro, Joemar Guarecuco et Leury Basanta.