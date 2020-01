📸PSG lance sa nouvelle chemise

Avec le quatrième vêtement, le PSG jouera son match de week-end.

Le PSG a annoncé le lancement de son quatrième maillot pour cette saison, qui est destiné aux rencontres européennes. Malgré cela étant son destin, il sera également utilisé dans l’engagement à venir de la Ligue 1, avant Lille.

Dans le même temps, ils ont également lancé de nouveaux produits pour leur ligne de vêtements décontractés, qui a été l’un des principaux produits que les Parisiens ont utilisés pour améliorer leur marketing de marchandises.

🆕⚽️🏀 #PSGxJordan

Le @PSG_inside et @ Jumpman23 lancent un nouveau maillot et une collection lifestyle qui joue sur les codes du foot et du basket 🔥

🔴🔵 #ICICESTPARIS pic.twitter.com/9D1unZsAuk

– Paris Saint-Germain (@PSG_inside) 23 janvier 2020