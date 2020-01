🔴 EN DIRECT! La date limite va à tout

Le marchĂ© des transferts d’hiver fera tout, et nous vous apporterons les informations les plus rĂ©centes et les plus fiables sur ce qui se passe lors de la fermeture de la fenĂȘtre de transfert

10.44 CET: Inter pĂȘche dans le National

Satriano entrera dans les rangs de l’Inter, aprĂšs que les Neroazzurri soient parvenus Ă un accord avec les Tricolores. On s’attend Ă ce que MartĂ­n se rende initialement dans l’Ă©quipe filiale, Primavera, comme ils sont connus en Serie A.

UFFICIALE – Martin #Satriano Ăš dell ‘# Inter. Attaccante classe 2001, haut 1,87, arrive au titre dĂ©finitif du National âš«ïžđŸ””đŸ‡șđŸ‡Ÿ. Doppio Passaporto (uruguayen et italien) pic.twitter.com/8w4bs5BqjE

– Daniele Mari (@marifcinter) 31 janvier 2020

10h38 HEC: le Werder BrĂȘme avec son achat nerveux chez Hertha

La capitale enregistre plusieurs chiffres, mĂȘme pour des montants record. Et avec Davie Selke, ils espĂšrent faire une premiĂšre sortie qui allĂ©gera le fardeau financier de tant d’achats.

Jetzt est durch. #Werder kauft Davie #Selke! Der StĂŒrmer entscheidet sich gegen die Klubs aus England und fĂŒr Ex-Verein Bremen. Die Ablösesumme dĂŒrfte bei mindestens 8 Millionen Euro liegen.

– BILD Werder Bremen (@BILD_Werder) 31 janvier 2020

Les Verdiblancos subissent une sĂ©quence de blessures inquiĂ©tante qui les fait chuter librement au classement. Pour 8 millions, ils fermeraient le retour des jeunes qu’ils ont laissĂ© machar.

11.03 CET: le Bayern pourrait chercher une sortie en avant.

Jan-Fiete Arp aurait pu compter ses jours au Bayern, aprĂšs que sa petite participation dans la premiĂšre Ă©quipe – et mĂȘme dans les rĂ©serves – ait pratiquement neutralisĂ© la foi qu’il avait placĂ©e en lui.

Fiete #Arp kĂ€mpft beim #FCBayern um Anschluss. Chancen auf Einsatzzeit bei den Profis sind derzeit nicht da, sogar bei Bayern II gering. Das hat GrĂŒnde. Rapport ĂŒber ein Talent, von dem alle schwĂ€rmen, sich aber in der Karrierefalle befindet 👉 @ SPORT1 ++ https://t.co/2bsOEh2PZS ++

– Florian Plettenberg (@Plettigoal) 31 janvier 2020

10h31 CET: le Borussia Dortmund laisserait les mineurs s’Ă©chapper

Jacob Bruun-Larsen laisserait vendu par la BVB aux rangs du TSG Hoffenheim, également de la Bundesliga, dans une signature qui en prend beaucoup par surprise. Les Danois ayant refusé de céder, une vente serait donc la seule alternative que les villageois devraient saisir.

Jacob Bruun-Larsen wechselt zur TSG Hoffenheim. [Sport1] #BVB

– Ballzirkulation (@Ballzirkulation) 31 janvier 2020