🔴 MARCHÉ EN DIRECT: Le premier samedi de l’année vient avec des bombardements

Ensuite, nous vous apportons toutes les signatures, rumeurs, affectations, retraits et renouvellements du marchĂ© des transferts de ce premier samedi de l’annĂ©e.

La Juve lance Pogba

Selon The Sun, la Juventus serait prĂȘte Ă offrir Ă Adrien Rabiot plus de 70 millions d’euros pour signer le champion du monde et ancien joueur de Vecchia Signora.

đŸ’„đŸ“° OEIL! Selon ‘The Sun’, JUVE offrira RABIOT + MONEY pour POGBA. pic.twitter.com/bKHbo3d7V5

– ChiringuitoChampions (@chirichampions) 4 janvier 2020

Le Bayern assure l’avenir de son objectif

Le gĂ©ant bavarois a annoncĂ© via son compte Twitter l’embauche d’Alexander NĂŒbel Ă partir de la saison prochaine.

Le gardien de 23 ans est considĂ©rĂ© comme l’hĂ©ritier de Neuer et restera Ă Munich pendant les cinq prochaines annĂ©es.

â„č DĂ©claration officielle: le #FCBayern signera Alexander NĂŒbel pour la saison 2020/21. pic.twitter.com/LKbvnjBl1o

– FC Bayern MĂŒnchen espagnol (@FCBayernES) 4 janvier 2020