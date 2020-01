🗞 La meilleure image possible à La Romareda

La Copa del Rey n’est pas un tournoi secondaire pour Zinedine Zidane. Et hier, il l’a clairement expliquĂ© lors de la visite du Real Madrid au Real Saragosse.

Victoire et entrez dans les quarts de finale en jouant avec une Ă©quipe qui pourrait faire face Ă une Ă©galitĂ© en Ligue des champions. Les sentiments laissĂ©s par la Copa del Rey pour ceux de Zinedine Zidane ne peuvent ĂȘtre plus positifs. Et cela se voit dans les journaux de jeudi.

#LaPortada ‘Good face’ #CopaDelRey

Marque prend une couverture Ă un Lucas VĂĄzquez qui a cĂ©lĂ©brĂ© son but avec rage. Celui de Curtis a Ă©tĂ© confirmĂ© pour Zidane dans une nuit oĂč Madrid a eu un “Bon visage”, comme le titre du journal des emes rouges.

Bonne nuit! C’est notre #PortadaAS de demain

Mais Lucas VĂĄzquez n’Ă©tait pas le seul protagoniste. Il a Ă©galement brillĂ© un Vinicius Junior qui continue de grandir et continue de montrer son talent. L’objectif a mis la cerise sur une grande performance de «Vini le garçon”Alors que le journal ouvre AS.

