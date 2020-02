🗞Barça lève une balle de match à Séville

L’équipe du Barça a gagné à Séville dans ce qui a sûrement été l’un des moments les plus difficiles de toute la saison.

Avec le Real Madrid six points au-dessus, éliminé de la Copa del Rey et après la crise interne provoquée par Abidal, le Barça de Messi a été planté à Séville avec l’obligation de gagner un Betis qui a présenté une attaque avec Aleñá, Canales, Borja iglesias et Fekir. Presque rien.

Après s’être incliné 2-1 à 25 ′, l’équipe de Culé a répondu fièrement et a pris trois points qui lui ont permis de poursuivre la lutte pour la Liga et d’éteindre, dans une moindre mesure, l’incendie provoqué tout au long de la semaine “Oui, ils le croient!”, A déclaré le journal Sport.

Il ne faut pas oublier l’exploit historique de la section féminine de Blaugrana. Champions de la première édition de la Super Coupe d’Espagne après avoir remporté la Real Sociedad pour un impressionnant 1-10. Un club qui a clairement opté pour le football féminin et qui, année après année, continue de récolter ses fruits. Félicitations!