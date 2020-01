🗞Deux attendre pour différents objectifs

Iker Casillas et Gareth Bale sont les protagonistes des couvertures aujourd’hui, l’un veut composer Ă nouveau, l’autre essaie de se faire envoyer du football.

C’Ă©tait sans aucun doute l’une des nouvelles du jour, la possibilitĂ© qu’Iker Casillas soit dans un avenir pas trop lointain que le prochain prĂ©sident de la FĂ©dĂ©ration soit tombĂ© comme une bombe et la vĂ©ritĂ© est que pour le peuple, Casillas serait un bon prĂ©sident. Quelque chose qui dit aussi un David Aganzo qui soutient cette option, tandis qu’Iker ne dit rien.

En revanche, en se concentrant sur le purement sportif au Real Madrid, la nouvelle est Gareth Bale et non, il n’est pas blessĂ©. En fait, il est disponible pour jouer ce week-end contre SĂ©ville et ils manquent leurs objectifs, en fait cela prend environ 5 mois sans savoir ce que c’est que d’en cĂ©lĂ©brer un … il est dĂ©jĂ temps Gareth.